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aksam.com.tr
  • 10 Aralık 2020 Perşembe 00:03
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Paris Saint-Germain cephesi Webo'ya özel forma verdi

Paris Saint-Germain cephesi Webo'ya özel forma verdi

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2011'den beri kulübün sahibi olan Nasser Al-Khealifi ırkçı saldırıya uğrayan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya maçtan önce forma verdi.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e (PSG) 5-1 yenildi. Önceki gün Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu ırkçı saldırısına maruz kalan Pierre Webo'ya da özel forma verildi.

PSG'yi 2011 yılında satın alan Katarlı iş insanı Nasser Al-Khealifi mücadelenin öncesinde Webo'yla bir araya gelerek özel PSG forması verdi. 

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