Paris Saint-Germain cephesi Webo'ya özel forma verdi

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e (PSG) 5-1 yenildi. Önceki gün Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu ırkçı saldırısına maruz kalan Pierre Webo'ya da özel forma verildi.
PSG'yi 2011 yılında satın alan Katarlı iş insanı Nasser Al-Khealifi mücadelenin öncesinde Webo'yla bir araya gelerek özel PSG forması verdi.
Trabzonspor'un yeni sponsorluk anlaşması KAP üzerinden resmen açıklandı.
PSG teknik direktörü Thomas Tuchel, 5-1 biten Başakşehir karşılaşmasının ardından görüşlerini dile getirdi.
2011'den beri kulübün sahibi olan Nasser Al-Khealifi ırkçı saldırıya uğrayan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya maçtan önce forma verdi.
Göztepeli ve Alanyasporlu futbolcular, ırkçılığa karşı maçın ilk 10 saniyesinde topa dokunmayarak alkışlarla tepki verdi.
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