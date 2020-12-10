Paris Saint-Germain cephesi Webo'ya özel forma verdi

2011'den beri kulübün sahibi olan Nasser Al-Khealifi ırkçı saldırıya uğrayan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya maçtan önce forma verdi.

Göztepeli ve Alanyasporlu futbolcular, ırkçılığa karşı maçın ilk 10 saniyesinde topa dokunmayarak alkışlarla tepki verdi.

İtalyan devi Ozan Kabak'ın peşine düştü

AC Milan stoper transferi için iki aday belirledi. Adaylardan birisi milli oyuncumuz Ozan Kabak oldu.