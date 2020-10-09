Paris-Roubaix Bisiklet Yarışı'na koronavirüs engeli

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, salgın yüzünden 12 Nisan'dan 25 Ekim'e ertelenen yarışın, ülkedeki vaka sayılarının artışı göz önünde bulundurularak bu yıl düzenlenmemesine karar verildi.
Fransa'nın kuzeyinde düzenlenen ve zorlu parkuru nedeniyle "Kuzeyin cehennemi" olarak adlandırılan Paris-Roubaix'nin 118'incisi, 11 Nisan 2021'de yapılacak.
Bisiklet dünyasında "Klasikler" diye anılan tek günlük yarışların en eski ve en prestijli 5 mücadelesinden biri olan yarış, 1896'dan beri koşuluyor.
Tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon da takımda kalan yıldızı planları arasına ekledi. Belhanda, defansın önünden top çıkaran bir ilk oyun kurucu rolüne bürünecek.
Fenerbahçe, bu sezon renklerine bağladığı oyuncuların sözleşmelerinde köklü değişikliğe gitti.
Hıncal Uluç, Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın son dönemdeki tavırlarına tepki gösterdi.
Aylardır taraftar gelirinden yoksun olan ve en azından locaları açtırarak sıcak paraya kavuşmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, bu konuda ortaklaşa çalışmalar yapıyor.
Süper Lig'de mücadele eden 21 kulüp, birinci transfer ve tescil döneminde 45 farklı ülke vatandaşı olan 111 yabancı futbolcuyu Türkiye'ye getirdi.
Almanya maçındaki performansı ve müthiş golüyle alkış alan Ozan Tufan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avrupa devi, tecrübeli orta saha oyuncusunu yakın takibe aldı.