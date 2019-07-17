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'Parayı değil Fenerbahçe'yi seç'

'Parayı değil Fenerbahçe'yi seç'

Ukrayna basınından Konoplyanka’ya öğüt: Almanya’da ve İspanya’da başarısız oldun. Para öneren Çin’i değil, futbolunu toplayacağın Fenerbahçe’yi seç.

ÖZEL HABER | ÖMER ÖZARSLAN

FENERBAHÇE’NİN Schalke’den kadrosuna katmak için uğraş verdiği Yevhen Konoplyanka için Ukrayna basınından oyuncuya tavsiye geldi. ‘uasportgazete’ şu analizi paylaştı: İspanya ve Almanya’da başarısız oldun. Çin veya başka bir yer olmamalı. Parayı değil, futbolu düşün. Fenerbahçe’yi seçmek, futbolunu ve kariyerini toplayacaktır. Fenerbahçe ve Schalke anlaşmak üzere. 29 yaşında yorgun olmamalı. Ukrayna futbolu için de önemli bir adam.

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