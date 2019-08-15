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aksam.com.tr
  • 15 Ağustos 2019 Perşembe 08:00
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  • 15 Ağustos 2019 Perşembe 08:00

Paraya para demeyecek

Paraya para demeyecek

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Başakşehir’in elenmesinin ardından G.Saray, Devler Ligi’nden ekstra 8.5 milyon euro alacak. Ayrıca bu sezonun prim sisteminde de tek galibiyete 2.7 milyon euro verilecek!

AKŞAM

ŞAMPİYONLAR Ligi 3. ön eleme turunda Medipol Başakşehir, Olympiakos’a deplasmanda 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti ve yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi’ne grup aşamalarından katılacak. Bu sezon Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek tek takım ise Galatasaray oldu. Başakşehir’in vedasının ardından Galatasaray, yayın gelirinin yüzde doksanını tek başına kasasına koydu. Ekstra 8.5 milyon euro daha kasaya girdi. Devler Ligi 2019-2020 sezonu gelir sistemi de belli oldu. Galatasaray’a katılım ücreti olarak 15.25 milyon euro ödenecek. Sarı-Kırmızılılar, grupta elde edecekleri her galibiyet için 2.7 milyon euroyu kasasına koyacak. Beraberliklerde ise 900 bin euro elde edilecek. Son 16 turuna çıkacak takımlara 9.5, çeyrek fi nale yükselenlere ise 10.5 milyon euro ödenecek. Yarı finale kadar yükselebilenler 12 milyon euro alacak. Finalin değeri ise 15 milyon euro!

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