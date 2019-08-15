Paraya para demeyecek

AKŞAM
ŞAMPİYONLAR Ligi 3. ön eleme turunda Medipol Başakşehir, Olympiakos’a deplasmanda 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti ve yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi’ne grup aşamalarından katılacak. Bu sezon Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek tek takım ise Galatasaray oldu. Başakşehir’in vedasının ardından Galatasaray, yayın gelirinin yüzde doksanını tek başına kasasına koydu. Ekstra 8.5 milyon euro daha kasaya girdi. Devler Ligi 2019-2020 sezonu gelir sistemi de belli oldu. Galatasaray’a katılım ücreti olarak 15.25 milyon euro ödenecek. Sarı-Kırmızılılar, grupta elde edecekleri her galibiyet için 2.7 milyon euroyu kasasına koyacak. Beraberliklerde ise 900 bin euro elde edilecek. Son 16 turuna çıkacak takımlara 9.5, çeyrek fi nale yükselenlere ise 10.5 milyon euro ödenecek. Yarı finale kadar yükselebilenler 12 milyon euro alacak. Finalin değeri ise 15 milyon euro!
Kamil Wilczek ve Miguel Borja’da henüz istediği sonuca ulaşamayan Beşiktaş, Ocak’taki ara transferde alamadığı Senegalli santrfor için İtalyanlara kiralama teklifi yaptı.
Fenerbahçe, İngiliz kulübü Nottingham Forest’in stoperi Yohan Benalouane’yi almak için harekete geçti. Fransız pasaportu da olan oyuncu sağ ve sol bekte de forma giyebiliyor.
Medipol Başakşehir’in elenmesiyle UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon yine sadece Galatasaray’la temsil edilecek Türkiye, Avrupa’nın en büyük kupasına iki takımla katılamamanın hasretini yaşıyor.
Liverpool’dan ayrılan golcü Sturridge’ye teklifte bulunan Sarı-Lacivertliler, bu oyuncuya çok talibin olması nedeniyle rotayı Chelsea’nin kadroda düşünmediği Batshuayi’ye çevirdi.
Beşiktaş’ın ilgilendiği iddia edilen Arturo Vidal, Siyah-Beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Barcelona’nın 32 yaşındaki yıldızı, kendisine ‘Come to Beşiktaş’ yazan bir takipçisinin paylaşımını beğendi.
Başakşehir’in elenmesinin ardından G.Saray, Devler Ligi’nden ekstra 8.5 milyon euro alacak. Ayrıca bu sezonun prim sisteminde de tek galibiyete 2.7 milyon euro verilecek!
Transferde orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Steven Nzonzi’de mutlu sona ulaştı. KAP açıklaması geldi. Roma’dan 1+1 yıllığına kiralanan futbolcu için bedel ödenmeyecek. Maaşı ise 3.25 milyon euro olacak.