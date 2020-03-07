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aksam.com.tr
  • 07 Mart 2020 Cumartesi 10:57
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  • 07 Mart 2020 Cumartesi 11:04

Paraguay'a sahte pasaportla girmeye çalışan Ronaldinho ve kardeşi tutuklandı

Paraguay'a sahte pasaportla girmeye çalışan Ronaldinho ve kardeşi tutuklandı

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Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldinho ve kardeşi Roberto de Assis Moreira, Paraguay'a sahte pasaportla giriş yapmaya çalıştıkları sebebiyle tutuklandı.

Paraguay emniyet teşkilatının yöneticisi Gilberto Fleitas, tarafından yapılan basın açıklamasında, Ronaldinho ve kardeşi Assis'e tutuklama dışında bir ceza verilmesi yönünde savcılıktan gelen talebin kabul edilmediği ve ikilinin, tutuklandığı belirtildi.

Savcı Federico Delfino'nun, futbolcu ve kardeşinin serbest bırakılarak alternatif bir ceza alması yönündeki talebinin, hakim Mirko Valinotti tarafından reddedildiği ve Ronaldinho'nun, Paraguay'ın başkenti Asuncion'da gözaltında tutulduğu otelden alınarak tutuklandığı ifade edildi.

Soruşturmaları devam eden Ronaldinho ve Assis'in, bugün yeniden hakim karşına çıkması bekleniyor.

Öte yandan iki kardeşin avukatlığını yapan Adolfo Marin, konuyla ilgili gazetecilere verdiği demeçte “Hangi yetki altında tutuklandıklarını bilmiyoruz” ifadesini kullandı.

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