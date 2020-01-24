'Para yoktu neden geldiniz!'

AKŞAM
BEŞİKTAŞ eski Başkanı Fikret Orman, TRT Spor’a açıklamalar yaptı. Kendisini eleştirenlere sert ifadeler kullanan Orman, “Ahmet Nur Çebi, 2012’de vergi ve SSK borçlarından sorumlu olmamak için A.Ş’de yönetim kurulu başkanı olmak istemedi. Ahmet Nur Çebi’nin görevi bıraktığında 2 milyon dolar alacağı vardı. Benden habersiz dernekten o parayı almış. Para, pul yok diyorlar. Kimse size ‘aday olun’ demedi. Neden aday oldunuz. Beşiktaş’ın ilk kez bugün mü paraya ihtiyacı var? Güçlü başkan diye geldiniz. Beşiktaş’ın 7.5 senedir paraya ihtiyacı var zaten. Biz nasıl bulduysak siz de bulun. Sanki ilk defa Beşiktaş’ın paraya ihtiyacı var” dedi.
AVCI TARTIŞILMAZ
FİKRET ORMAN: “Abdullah Avcı tartışılacak bir isim değildir. Başakşehir’de önemli işler yapmış. Kamuoyunun önünde hoca ve oyuncuların tartışılmasını gazeteciler yapar. Yönetimin arkasında durması lazım.”
SEBEP PARALAR NEREDE?
ORMAN: “Bırakmamın en büyük sebebi, ‘Paralar Nerede’ konusu. Şampiyonlar Ligi’ne gidemeyince takımın maliyeti yükseldi. Fener maçı vardı, biz o maça çıkmadık. ‘O maça çıkmayın, 10 sene şampiyon olmayın’ deniliyordu. Ben her gün Beşiktaş’a para aradım.”
F.BAHÇE’NİN Alman yıldızı Max Kruse’nin de talipleri artıyor.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Çaykur Rizespor maçını locasında izledi.
Fikret Orman, Çebi ve yönetimine yüklendi: “Para yok diyorlar. Kimse ‘aday olun’ demedi. Neden oldunuz!”
SEZON başında da ön libero pozisyonu için gündeme gelen Victor Wanyama, Tottenham’ın başına Mourinho’nun geçmesiyle birlikte tekrar Galatasaray’ın radarına girmişti.
Belçika’dan Cercle Brugge, Yunus Akgün için G.Saray’a 2 milyon euroluk bir teklif yaptı. Fatih Terim teklife sıcak bakmıyor. Görüşmeler sürüyor.
G.SARAY’IN eski başkanlarından Adnan Polat, kendi döneminde açılan Mardin G.Saray Okulu’nu misafir etti, çocuklara forma dağıttı.
Tahkim Kurulu, F.Bahçe’nin harcama limitini 16 milyon TL yükseltti. Ancak, Sarı-Lacivertli kulüp, bu artışa rağmen transfer yapılmasının mümkün olmadığını açıkladı. Formül oyuncu satışı.