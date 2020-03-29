Para yok takas var!

AKŞAM
Yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle dünyadaki tüm kulüpler maddi olarak çok kötü bir süreçten geçiyor. Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, “Futbolu NBA’e yaklaştıracak bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Önümüzdeki dönemde birçok takas anlaşması olacağını söyleyebilirim. NBA’de oyuncuların takasta söz hakkı yok ama futbolda oyuncuları saf dışı bırakmamız mümkün gözükmüyor” şeklinde konuştu.
BÜTÜN GELİR KAPILARI KAPANDI
Tecrübeli spor adamı, “Koronavirüs nedeniyle kulüplerin ekonomisi çöktü. Artık kimse yüksek bonservis ödeyemez. Transferde mecburen yepyeni bir döneme gireceğiz gibi gözüküyor. Hemen hemen bütün gelir kapıları kapandı. Ligler oynanmazsa yayın gelirleri havaya uçar. Dolayısıyla bilet ve forma satışları dahil aklınıza gelebilecek her türlü kaynaktan mahrum kalacağız. Gerçekten çok kötü bir dönemdeyiz” dedi.
GENEL BİR DÜŞÜŞ GÖRECEĞİZ
Daha önce de Inter CEO’su Beppe Marotta benzer şekilde sözler kullanmış ve “Bonservis fiyatlarında genel bir düşüş göreceğiz. Kulüpler kaynaklarını kendilerine kullanabilmek için yeni düzenlemeler yapmak zorunda kalacak. Bu yüzden transfer pazarında takas fırsatlarını daha fazla göreceğiz” demişti. Son olarak Paratici’nin getirdiği öneri, transfer pazarında kullanılabilecek tek yol gibi gözüküyor.
Türk futbolunun efsane kalecilerinden Rüştü Reçber'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve hastaneye yatırıldığı eşi Işıl Reçber tarafından açıklandı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle oyuncular ve teknik direktörün ücretleri düşürüldü.
Süper Lig'in ilk devresinde taraftarlarının beklentisini karşılayan Fenerbahçe, ikinci yarıdaki performansıyla taraftarlarını adeta hayal kırıklığına uğrattı. Koronavirüs salgınından dolayı lige verilen aradan önce 26 haftada 40 puan toplayabilen sarı-lacivertliler, son 7 haftada galibiyet alamamış ve ezeli rakibi Galatasaray'a da Kadıköy'de 20 yıl sonra kaybetmişti. Bu kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollar da ayrılmıştı. Sarı-lacivertli ekipte kayıpların nedenleri ise oyuncuların sürekli farklı mevkilerde oynaması gösterildi.
Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Martinez, Real Madrid'in kalesini koruyan Thibaut Courtois hakkında konuştu.
Futbolcular, koronavirüs sebebiyle maddi sıkıntılar yaşayan ailelere yardım eli uzattı. Sanatçı Haluk Levent aracılığıyla harekete geçen birçok futbolcu, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla maddi destekte bulundu.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüs salgını nedeniyle sezonun iptal olabileceğini söyledi.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Twitter hesaplarından efsane futbolcularını açıkladı.