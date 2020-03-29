Para yok takas var!

İtalyan devi Juventus'un sportif direktörü transferde şartların değiştiğini söyledi. Fabio Paratici, “Koronavirüs nedeniyle kulüplerin ekonomisi çöktü. Artık kimse yüksek bonservis ödeyemez. NBA'deki gibi takasla transfer yapmak zorunda kalacağız gibi gözüküyor” dedi.

AKŞAM

Yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle dünyadaki tüm kulüpler maddi olarak çok kötü bir süreçten geçiyor. Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, “Futbolu NBA’e yaklaştıracak bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Önümüzdeki dönemde birçok takas anlaşması olacağını söyleyebilirim. NBA’de oyuncuların takasta söz hakkı yok ama futbolda oyuncuları saf dışı bırakmamız mümkün gözükmüyor” şeklinde konuştu.

BÜTÜN GELİR KAPILARI KAPANDI

Tecrübeli spor adamı, “Koronavirüs nedeniyle kulüplerin ekonomisi çöktü. Artık kimse yüksek bonservis ödeyemez. Transferde mecburen yepyeni bir döneme gireceğiz gibi gözüküyor. Hemen hemen bütün gelir kapıları kapandı. Ligler oynanmazsa yayın gelirleri havaya uçar. Dolayısıyla bilet ve forma satışları dahil aklınıza gelebilecek her türlü kaynaktan mahrum kalacağız. Gerçekten çok kötü bir dönemdeyiz” dedi.

GENEL BİR DÜŞÜŞ GÖRECEĞİZ

Daha önce de Inter CEO’su Beppe Marotta benzer şekilde sözler kullanmış ve “Bonservis fiyatlarında genel bir düşüş göreceğiz. Kulüpler kaynaklarını kendilerine kullanabilmek için yeni düzenlemeler yapmak zorunda kalacak. Bu yüzden transfer pazarında takas fırsatlarını daha fazla göreceğiz” demişti. Son olarak Paratici’nin getirdiği öneri, transfer pazarında kullanılabilecek tek yol gibi gözüküyor.