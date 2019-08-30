Para yağacak!

AKŞAM

G.SARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde önemli bir gelirin sahibi olacak. Başakşehir’in Yunanistan’ın Olympiakos ekibine elenmesiyle Avrupa’nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupasında Türkiye’yi tek başına temsil edecek Sarı-Kırmızılı takım, şimdiden yaklaşık 30 milyon euroluk geliri garantiledi. Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasından itibaren mücadele edecek olan G.Saray, 15 milyon 250 bin euro katılım ile yaklaşık 20 milyon euro yayın gelirini kasasına koyacak. Gruplarda her galibiyet 2.7 milyon euro, beraberlik durumunda ise 900 bin euro gelecek. Galatasaray geçtiğimiz sezon 34 milyon 200 bin gelir elde etmişti.