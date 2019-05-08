Para var huzur yok

ORÇUN ÖZATEŞ - ÖZEL HABER

HAKEMLERE yapılan yatırımlar ve sağlanan ekonomik avantajlar, futboldaki adalet duygusunu ne yazık ki aynı düzeyde iyileştirmedi. 2015 yılında başlayan profesyonel hakemlikle birlikte maaşa bağlanan hakemlerin her geçen gün kazancı iyileştirildi. Bir önceki sezon (2017- 18 sezonunda) hakemlerin toplam kazancı 7 milyon 784 bin 355 TL’ye ulaştı. Ancak bu yüksek gelire rağmen futbolda hakemlerin dağıttığı adalet konusundaki tartışmalar devam etti. Bu sezon ise TFF, VAR (Video Assistant Referee) sistemine geçti. Bu yeni uygulamayla sahada görev yapan hakemlerin göremediği pozisyonları, masa başındaki hakemlerin düzeltmesi ve adaleti sağlaması hedefleniyordu. Bu aynı zamanda hakemlere yeni bir gelir kapısı da oldu.

EN ÇOK KAZANAN ŞİMŞEK

20 bin TL aylık sabit maaşın yanı sıra, 10 bin TL maç başı ücret alan hakemler VAR’da yaptıkları görev karşılığında hem maç izleyip hem de maç başına 4 bin 400 TL kazanç elde etmeye başladı. En çok VAR ve AVAR hakemliği yapan Barış Şimşek en çok kazanan hakem oldu. Şimşek 34 VAR hakemliğinden toplam 149 bin 500 TL gelir elde etti. Türkiye’nin en çok tanınan ve kazanan hakemi Cüneyt Çakır da VAR’da 26 maç görev aldı. Çakır bu karşılaşmalardan 114 bin 400 TL VAR geliri elde etti. Son derbinin tartışılan hakemi Bülent Yıldırım, 27 kez VAR başına oturdu, toplam 118 bin 800 TL para kazandı.

CAKIR 874 BiNLE ZİRVEDE

Hakemler 20 bin TL aylık, 10 bin TL maç başı, 4 bin 400 TL VAR ve 8 bin dolar Şampiyonlar Ligi’nden kazanıyor. UEFA Avrupa Ligi’ndeki maç kazancı ise 4 bin 142 dolar

UEFA Elit Hakem kategorisinde yer alan Türkiye’nin gururu Cüneyt Çakır bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 7 maç yönetti. Maç başına 8 bin dolar kazanan Çakır’ın bu kulvardan geliri toplam yaklaşık 340 bin TL civarında. Çakır bu sezon Türkiye’de 22 kez orta hakem ve 26 kez de VAR hakemliği yaptı. Türkiye’deki lig ve kupa maçlarından 220 bin TL kazanan Çakır, VAR’dan gelen 114 bin 400 TL ile yurt içi gelirini 334 bin 400 TL’ye çıkarttı. Çakır’ın 10 aylık maaşı ve Şampiyonlar Ligi gelirleriyle birlikte toplam sezonluk kazancı harcırahlar hariç 874 bin 400 TL’yi buldu. GEÇEN YIL PALABIYIK Profesyonel hakemler aylık 20 bin TL sabit gelirin yanı sıra Süper Lig’de yönettikleri her maç için 10 bin TL ve VAR başında bulundukları her müsabakadan 4 bin 400 TL kazanıyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi dışında, Avrupa Ligi’nde maç yöneten hakemlerin maç başı kazançları ise 4 bin 142 dolar olarak gerçekleşti.