'Para, barış ve başarı'

AKŞAM

OLAĞANÜSTÜ genel kurulda başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, kulübün 34. başkanı oldu. Fikret Orman’ın görevine devam etmeyeceğini açıklaması ve olağanüstü genel kurul kararından sonra hafta sonunda gerçekleştirilen kongrede Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay ile yarışan Çebi, rakiplerine büyük fark atarak başkanlığa seçildi. Beşiktaş Kulübünde aidatını yatıran 14 bin 950 üye oy kullanma hakkına sahipken bunların 8 bin 546’sı oy kullandı. 8 bin 529 geçerli oyun 5 bin 9’unu alan Ahmet Nur Çebi, bütün sandıklarda rakiplerini geçmeyi başardı.

YÖNETiCi, MUHALiF VE BAŞKAN

Kulübün eski başkanı Fikret Orman’ın ilk başkan seçildiği 2012’de yönetim kurulu üyeleri arasında yer alan Ahmet Nur Çebi, 7 yıl boyunca önemli görevler yürüttü. Çebi, 12 Mayıs 2019’da gerçekleştirilen kongrede Orman’ın listesinde yer almamıştı. Çalışmalarını dışarıdan sürdüren Çebi, Orman’ın başkanlığı bırakmasının ardından adaylığını koydu. Ahmet Nur Çebi, 26 günlük sürede iyi bir çalışmayla kongreye hazırlandı ve başkanlığa seçildi. Kulüpte değişimi vadeden Çebi, öncelikle yapılacak hibelerle kulübün acil ihtiyacı olan can suyunu sağlayacak.

MAZBATALARIN BİR SÜRESİ VAR

Çebi’nin daha sonraki hedefleri ise sportif başarı ve camiada birlik ve beraberliği sağlamak. Dün mazbatasını alan Çebi’nin konuşmasında da bu mesalar vardı. Çebi şu açıklamayı yaptı: “Ne kadar çok iş yaparsak, Beşiktaş’a o kadar etmiş olacağız. Mazbataların bir süresi vardır. O süreyi iyi değerlendirmeliyiz. Bu benim dördüncü mazbatam, bunu başkan olarak almayı Allah bana nasip etti. Bunun için genel kurula, üyelere ve oy kullananlara tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah yolumuzu açık etsin. Beşiktaş’ın da ömrünü uzun etsin.”

iKTiDAR 20-0 KAYBETTi

DAHA önce de yönetimde görev alan Mesut Urgancılar ise şu ifadeleri kullandı: “Finansal açıdan büyük açmazlarımız var; işin manevi tarafında küslükler ve dargınlıklar var. Tekrar ‘Beşiktaşlılık’ mefhumu, değerleri üzerinde yepyeni bir yolculuğa başlıyoruz. Beşiktaş’ın önünde çok zorlu bir süreç var. Feda dönemi de böyle bir dönemdi. Galiba şimdi işimiz biraz daha zor. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız. Camiamızın tüm kesimlerine, taraftarlarımıza, kongre üyelerimize bu süreçte çok ihtiyacımız var. Beraber olmayı becerebilirsek, başarılı olacağımıza eminim. Mehmet Üstünkaya ve Süleyman Seba arasındaki başkanlık yarışından bu yana ilk defa iktidar kaybetti. Üstelik 20-0 gibi bir sonuçla kaybetti. Buna bazıları dip dalga diyor ama açıkçası bizim kendi adımıza beklediğimiz bir sonuçtu. Beşiktaş için hayırlı olsun.”