Papiss Cisse'nin koronavirüs testiyle imtihanı

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Transferde Galatasaray'ı yıkan haber! Az önce açıkladı Transferde Galatasaray'ı yıkan haber! Az önce açıkladı Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş'ın menajeri Erkan Afacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş ile protokol imzaladığına yönelik basında çıkan haberleri yalanladı. Afacan, “Mert Hakan Yandaş için basında yer alan protokol haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Bilinmelidir ki Türk takımlarının, Türk oyuncularla gelecek sezon için protokol (ön anlaşma) yapmasının TFF tarafında bir geçerliliği olmamakla beraber bu durum cezai şarta bağlanmıştır. Sözleşmenin devam ettiği kulübün izni olmadan oyuncu hiçbir şekilde başka takıma imza atamaz” ifadelerini kullandı.

Fatih Terim o transfere karşı Fatih Terim o transfere karşı Tecrübe kazanması için Tarsus'a kiralanan ve 26 maçta 9 gol, iki asistlik performans sergileyen Ali Yavuz Kol'a Hannover talip oldu ama Fatih Hoca izin vermedi.

İşte Fenerbahçe'nin kurtuluş formülü İşte Fenerbahçe'nin kurtuluş formülü Artık tüm yerli oyuncularla anlaşmalar Türk Lirası üzerinden yapılacak. Sarı lacivertliler, sözleşmeleri devam eden yerli futbolcuların ücretlerini de Euro'dan TL'ye döndürmek için görüşmeler gerçekleştirecek.

İtalyan basını duyuru! Balotelli-G.Saray İtalyan basını duyuru! Balotelli-G.Saray Brescia'yla yollarını ayırmaya hazırlanan Mario Balotelli için Galatasaray ve Vasco da Gama'nın devrede olduğu iddia edildi.

Hakan'dan heyecanlandıran G.Saray hamlesi Hakan'dan heyecanlandıran G.Saray hamlesi Milan'da forma giyen Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun beğendiği bir paylaşım, Galatasaraylı taraftarları heyecanlanırdı.

Gökhan Gönül'den ayrılık mesajı Gökhan Gönül'den ayrılık mesajı Kara Kartal'la 4 yıllık sözleşmesi Haziran sonunda bitecek olan 35 yaşındaki sağ bek, yakın çevresine içini döktü. Başarılı oyuncu, “Aynı Fenerbahçe'den ayrıldığım dönemi yaşar gibiyim. Kimse beni çağırıp olumlu ya da olumsuz bir şey söylemedi. Ne süre soran oldu ne de rakam!” dedi.