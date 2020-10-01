Papiss Cisse'den maaşında büyük indirim! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Fenerbahçe santrfor transferinde son kararını verdi. Alanyaspor ile sözleşmesi biten 35 yaşındaki Papiss Demba Cisse'yi bonservissiz olarak kadrosuna kattı. Teknik direktör Erol Bulut'un ısrarla Alanya'dan tanıdığı eski öğrencisi Cisse'yi istemesi bu transferde en etkili faktörlerden biri oldu. Futbolcunun da ücretinde indirime gitmesi imzanın atılmasını sağladı.
YILLIK TOPLAM MALİYETİ 1 MİLYON EURO
Cisse, ağustos başı talep ettiği imza parasından vazgeçti. Ayrıca 1.5 milyon Euro olan maaş beklentisini, 900 bin Euro seviyelerine çekti. 1 artı 1 yıllık opsiyonlu sözleşmeye imza atan tecrübeli golcünün menajerlik ücretleri dahil toplam maliyetinin yıllık 1 milyon Euro olduğu öğrenildi.
BONSERVİSSİZ GELEN İSİMLER
Sinan Gümüş
Mame Thiam
Barış Sungur (kiralık gönderildi)
Jose Sosa
Filip Novak
Gökhan Gönül
Enner Valencia
Caner Erkin
M.Hakan Yandaş
KRALLIK GEÇEN SEZON KAÇTI AMA
Papiss Demba Cisse, dün İstanbul'a geldi. Bugün sağlık kontrollerinden geçmesi ve transferinin resmen açıklanması bekleniyor. Cisse havalimanında soruları şöyle yanıtladı: "Erol Bulut ile yeniden çalışacağım için heyecanlıyım. Geçen sezon krallığa çok yaklaştım ancak olmadı. Şimdi bu sezona odaklıyım."
Temsilcimiz, Avrupa Ligi play-off turu maçında İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya gelecek. Galibiyet hem gruplara kalmak hem de ülke puanı açısından katkı demek...
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoç ekibi Rangers'a konuk olacak Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, zor bir maç olacağına dikkat çekti.
Forvet bölgesine Samatta'yı alan F.Bahçe, ikinci tercihini de Papiss Cisse'den yana kullandı. Oyuncu ve menajeri müzakere için İstanbul'a geldi. Görüşmeler sorunsuz ilerledi. 1+1 yıllık mukavele konusunda anlaşma sağlandı.
A.Madrid'in golcüsü için masada iki teklif var. Beşiktaş ve Roma'nın talip olduğu Hırvat santrfordan daha yüksek bir bonservis bedeli almak isteyen İspanyol ekibi son dakikaya kadar bekliyor.
Athletic Bilbao'nun kalecisi Iago Herrerin, Beşiktaş'ın kendisine ilgisi olduğunu söyledi.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynayacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.