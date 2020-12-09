Papiss Cisse ve Mame Thiam'dan ırkçılık tepkisi

Fenerbahçeli futbolcular Mame Thiam ve Papiss Cisse, ırkçılığa karşı olduklarını dile getirdi.

Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu. Sebastian Coltescu'nun ırkçı söylemlerine Fenerbahçeli futbolcular da kayıtsız kalmadı.

Sarı-lacivertli ekipten Thiam, futbolda ırkçılığa karşı olduklarını ifade ederken Cisse, kendileri için değil ancak maçta yaşanan ırkçı saldırı nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.