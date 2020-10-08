Papiss Cisse: Kim mutlu olmaz ki

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Cisse, soruları yanıtladı. Tecrübeli forvet, “Fenerbahçe reddedilemeyecek kadar büyük bir kulüp. Burada olduğum için mutluyum. Kendi açımdan transfer süreci olumlu geçti. Farklı kulüplerden de teklif aldım ama Fener’i tercih etmek benim için önemliydi ve şu an buradayım. Takım içerisindeki oyuncular olağanüstü oyuncular. Burada oynamaktan kim mutlu olmaz ki” dedi.
"EROL BULUT AVANTAJ"Cisse, “Bonservisim elimdeydi. İngiltere’ye gittim ailemle vakit geçirdim. Erol Bulut ve Emre Belözoğlu ile bir görüşmem oldu. Bu konuşmalar sonrasında burada sizlerle beraberim. Fenerbahçe’de oynamaktan kim heyecan duymaz. Fenerbahçe büyük projeleri olan bir kulüp. Ben 35 yaşındayım ama burada oynayacağımı biliyorum. Erol Bulut’u tanımam avantaj.” yorumunda bulundu.
Almanya Milli Takım oyuncusu Emre Can, Türkiye ile 3-3 biten maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Almanya ile 3-3 berabere biten özel maçta oynadığı harika futbolu gole süsleyen Efecan Karaca çok gururlu. Aytemiz Alanyaspor'lu futbolcu, maçın ardından yaptığı açıklamada "Her Türk çocuğu gibi hayallerimi gerçekleştirdim, çok mutlu oldum." dedi.
A Milli Takımımızın yıldız stoperi Merih Demiral, 3-3 sona eren Almanya maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Almanya ile oynanan ve 3-3 biten hazırlık maçında 90+4'te attığı golle maça damga vuran Kenan Karaman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Younes Belhanda'nın Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Avrupa'da yaz transfer dönemi sona erse de Arap Yarımadası'nda transfer dönemi henüz kapanmadı. Bu doğrultuda Faslı yıldız için iki Arap kulübü talip olurken; bir kulüp de soruşturma yaptı.
Beşiktaş, Douglas, Nicolas Isimat-Mirin, Jeremain Lens ve Tyler Boyd'un sözleşmesini dondurdu.