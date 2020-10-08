Papiss Cisse: Kim mutlu olmaz ki

AKŞAM

Papiss Cisse, "Çok teklif aldım ama Fenerbahçe reddedilemeyecek kadar büyük bir kulüp. Burada oynamaktan hangi futbolcu mutlu olmaz ki." dedi.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Cisse, soruları yanıtladı. Tecrübeli forvet, “Fenerbahçe reddedilemeyecek kadar büyük bir kulüp. Burada olduğum için mutluyum. Kendi açımdan transfer süreci olumlu geçti. Farklı kulüplerden de teklif aldım ama Fener’i tercih etmek benim için önemliydi ve şu an buradayım. Takım içerisindeki oyuncular olağanüstü oyuncular. Burada oynamaktan kim mutlu olmaz ki” dedi.

"EROL BULUT AVANTAJ"

Cisse,yorumunda bulundu.