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aksam.com.tr
  • 08 Ekim 2020 Perşembe 08:00
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Papiss Cisse: Kim mutlu olmaz ki

Papiss Cisse: Kim mutlu olmaz ki

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AKŞAM

Papiss Cisse, "Çok teklif aldım ama Fenerbahçe reddedilemeyecek kadar büyük bir kulüp. Burada oynamaktan hangi futbolcu mutlu olmaz ki." dedi.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Cisse, soruları yanıtladı. Tecrübeli forvet, “Fenerbahçe reddedilemeyecek kadar büyük bir kulüp. Burada olduğum için mutluyum. Kendi açımdan transfer süreci olumlu geçti. Farklı kulüplerden de teklif aldım ama Fener’i tercih etmek benim için önemliydi ve şu an buradayım. Takım içerisindeki oyuncular olağanüstü oyuncular. Burada oynamaktan kim mutlu olmaz ki” dedi.

"EROL BULUT AVANTAJ"

Cisse, “Bonservisim elimdeydi. İngiltere’ye gittim ailemle vakit geçirdim. Erol Bulut ve Emre Belözoğlu ile bir görüşmem oldu. Bu konuşmalar sonrasında burada sizlerle beraberim. Fenerbahçe’de oynamaktan kim heyecan duymaz. Fenerbahçe büyük projeleri olan bir kulüp. Ben 35 yaşındayım ama burada oynayacağımı biliyorum. Erol Bulut’u tanımam avantaj.” yorumunda bulundu.

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