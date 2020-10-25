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aksam.com.tr
  • 25 Ekim 2020 Pazar 21:34
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Papiss Cisse: Golümü attım elhamdülillah

Papiss Cisse: Golümü attım elhamdülillah

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Fenerbahçe'nin 9 numarası Papiss Cisse, 1 gol attığı Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin yeni forveti Papiss Cisse, Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Geri döndüğü için mutlu olduğunu belirten Cisse, "Büyük bir mutluluk benim için.. Geçen hafta Göztepe maçında goller kaçırmıştım ama çok şükür Trabzonspor'a golümü attım. Elhamdülillah." dedi.

Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunun altını çizen Cisse, "Geçen sezon Alanyaspor'da iyi bir yıl geçirdim. Kimseyi incitmeden şunu söylemek istiyorum. Takım olarak 3 puanları toplamaya devam edeceğiz. Fenerbahçe iyi bir takım, güçlü takım. Daha iyi olacağız, bir takım olarak kazanmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bu Fener başka! 3-1

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