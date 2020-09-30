Papiss Cisse Fenerbahçe'de! İmza için İstanbul'a geldi

İSTANBUL'A GELDİ
Geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 32 maçta 22 gol atarak lige damga vuran isimler arasında yer alan Papiss Cisse Fenerbahçe ile anlaştı. Senegalli forvet bugün saat 16:50 sularında Sarı-Lacivertlilere imza atmak için İstanbul'a geldi.
“UMARIM YARIN İMZALAR ATILIR”
İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 35 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçeli yetkililerle görüşeceğini belirterek, "Her şey yarın belli olacak. Eski takımım Aytemiz Alanyaspor'da çalıştığım Erol Bulut'la telefonda görüştüm. Umarım yarın prosedürlerin ardından imzalar atılır." şeklinde konuştu.
'BİZİ BEKLE, MURIQI’Yİ SATINCA SENİ ALACAĞIZ' DENMİŞTİ
Ağustos ayının başında Cisse ile bir görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertli ekip, Vedat Muriqi’nin satışından sonra kendisiyle görüşmeye başlayacaklarını ve beklemesini oyuncuya iletmişti.
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