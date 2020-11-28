Papiss Cisse, Beşiktaş'a gol atacağına dair hocası Erol Bulut'a söz verdi

Fenerbahçe'nin başarılı golcüsü Papiss Cisse'nin Süper Lig'de gol atamadığı ender takımlardan biri de Beşiktaş. Tecrübeli forvet, hocası Erol Bulut'a derbide gol sözü verdi.

Türkiye'de üçüncü sezonunu yaşayan Papiss Cisse, forma giydiği 64 Süper Lig maçında 39 gol kaydederken geçen sezon krallığı kıl payı kaçırmıştı.



Alanya ve Fenerbahçe formalarıyla Süper Lig'de 16 farklı takımın ağlarını havalandıran 35'lik Senegallinin gol atamadığı nadir takımlardan biri ise Beşiktaş.

Alanya formasıyla Fenerbahçe'ye 3, Galatasaray'a 2 gol atan, Trabzonspor'a karşı ise Alanya'da 3, Fenerbahçe'de 1 golü bulunan Cisse, Beşiktaş'a karşısında 4 maçta skor üretemedi.

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Teknik Direktör Erol Bulut, Samatta'nın sakatlığında bir numaralı golcü olarak görev vereceği Papiss Cisse'yle yakından ilgilenirken Senegalli de hocasına hem söz hem güven verdi. İdmanlardaki hırsıyla dikkatleri üzerine toplayan Cisse, ekstra çalışmalarla da güç depolarken, "Bu sefer Beşiktaş'a gol atacağım" iddiasında bulundu.

Cisse, "Derbilerin önemini de, Kadıköy'deki geleneği de biliyorum. Takımın kazanması için elimden geleni yapacağım. Gol atarsam harika olur ama önceliğim bu değil 3 puan" dedi.

BASİT HATA YAPMAK YOK



Derbiyi kazanarak zirve yarışını sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, basit top hataları konusunda oyuncularını uyardı. Bulut, "Bu şekilde çok pozisyon veriyoruz. Özellikle hücuma çıkarken hata istemiyorum. Derbide telafisi olmaz" ikazı yaptı.