Papiss Cisse, Beşiktaş'a gol atacağına dair hocası Erol Bulut'a söz verdi

Türkiye'de üçüncü sezonunu yaşayan Papiss Cisse, forma giydiği 64 Süper Lig maçında 39 gol kaydederken geçen sezon krallığı kıl payı kaçırmıştı.
Alanya ve Fenerbahçe formalarıyla Süper Lig'de 16 farklı takımın ağlarını havalandıran 35'lik Senegallinin gol atamadığı nadir takımlardan biri ise Beşiktaş.
Alanya formasıyla Fenerbahçe'ye 3, Galatasaray'a 2 gol atan, Trabzonspor'a karşı ise Alanya'da 3, Fenerbahçe'de 1 golü bulunan Cisse, Beşiktaş'a karşısında 4 maçta skor üretemedi.
EKSTRA MOTİVASYON
Teknik Direktör Erol Bulut, Samatta'nın sakatlığında bir numaralı golcü olarak görev vereceği Papiss Cisse'yle yakından ilgilenirken Senegalli de hocasına hem söz hem güven verdi. İdmanlardaki hırsıyla dikkatleri üzerine toplayan Cisse, ekstra çalışmalarla da güç depolarken, "Bu sefer Beşiktaş'a gol atacağım" iddiasında bulundu.
Cisse, "Derbilerin önemini de, Kadıköy'deki geleneği de biliyorum. Takımın kazanması için elimden geleni yapacağım. Gol atarsam harika olur ama önceliğim bu değil 3 puan" dedi.
BASİT HATA YAPMAK YOK
Derbiyi kazanarak zirve yarışını sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, basit top hataları konusunda oyuncularını uyardı. Bulut, "Bu şekilde çok pozisyon veriyoruz. Özellikle hücuma çıkarken hata istemiyorum. Derbide telafisi olmaz" ikazı yaptı.
Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi '10 numarası' Arjantinli Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından servetine ilişkin basında çeşitli haberler çıkarken, 60 yaşında hayatını kaybeden Maradona'ya yakın bir gazeteci efsane futbolcu için "Fakir öldü" dedi.
Devre arası transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray'ın hedeflerinden biri de 10 numara transferi. Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Younes Belhanda'nın yerine Max Meyer'i kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Teknik direktör Fatih Terim, Alman yıldızın mutlaka transfer edilmesini istiyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında yarın derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçındaki performansıyla beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu'na daha fazla şans verme kararı aldı.
Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesi kesenin ağzını açtı. Kadıköy'den galibiyetle dönülmesi halinde futbolculara kişi başı 30 bin TL prim dağıtılacak.
Fenerbahçe'nin başarılı golcüsü Papiss Cisse'nin Süper Lig'de gol atamadığı ender takımlardan biri de Beşiktaş. Tecrübeli forvet, hocası Erol Bulut'a derbide gol sözü verdi.