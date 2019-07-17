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  3. Paolo Maldini'nin transfer beceriksizliği Milan taraftarını kızdırdı

Paolo Maldini'nin transfer beceriksizliği Milan taraftarını kızdırdı

Paolo Maldini'nin transfer beceriksizliği Milan taraftarını kızdırdı

Transfer etmek istediği futbolcuların hemen hemen hepsinden eli boş dönen Paolo Maldini, Milan taraftarlarının sabrını taşırdı.

TM Dijital Haber Merkezi

Transfer çalışmalarına devam eden ve bu sezon Juventus’un hegemonyasını yıkmak isteyen Milan, hangi futbolcuya elini atsa resmen fiyasko yaşıyor. Efsane futbolcu Maldini ile yeniden yapılanmaya giden Serie A devi şimdiye kadar Theo Hernandez, Krunic ve Kessi ile kesin olarak anlaşmaya varırken, kırmızı siyahlı ekibin bazı futbolcuları elinden kaçırması taraftarlarda hayal kırıklığı yaşatıyor.

BİR TANESİNİ BİLE BİTİREMEDİLER

Orta saha ve forvet hattını güçlendirmek için arayışlara devam eden Milan şu ana kadar tam 6 yıldız oyuncuyu uzaktan izlemeye aldı. Milli futbolcumuz Ozan Kabak’ın menajerini Milano’ya kadar getirtmesine rağmen genç yeteneği Schalke’ye kaptıran Milan sabırları taşırırken, listede Torreira, Sensi, Ceballos, Lovren ve Veretout gibi kaliteli isimlerin olması da camiayı ayrıca kızdırdı.

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