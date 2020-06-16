Pandemi bana yaradı!

AKŞAM
Yasmani Copello, “Pandemi süreci aslında benim için avantaj oldu. Vücudumu dinlendirme şansım oldu. Şu an kendimi öncekinden daha hızlı hissediyorum. Olimpiyatlar seneye ertelendiği için inşallah seneye yapılır hala bir ikilem var. O yüzden heyecanla bekliyorum. Benim vücudum çok iyi şimdi. 84 kiloyum, 5 kilo verdim. Şimdi daha iyiyim. Eğer yarışlar düzenlenebilirse daha çok Türkiye’de koşmak istiyorum” dedi.
Milli atlet, “Ulusal yarışları koşmak istiyorum, normalde koşmuyordum vaktim olmuyordu. Bu süreçte federasyon ve kulüp her zaman yanımda oldular. Çocuk çok istiyorum ama şimdi dünyada problem var. İleride çocuğum kendi ne isterse onu seçmesini diliyorum. Belki beni görüp atletizm yapabilir ona yapma da diyemem. Ama tenis oynayabilir, şarkıcı olabilir. Her şeyi yapabilir” açıklamasında bulundu.
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 aydır takımdan ayrı kalan ve bir türlü iyileşemeyen Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrılıyor. Yıldız futbolcunun yaptıkları yönetimi çileden çıkardı ve yolları ayırma kararı aldı.
Süper Lig'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın transfer listesinde yer alan yıldız futbolcunun İstanbul'a geleceği ve görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalanacağı iddia edildi.
Galatasaray Basketbol Şubesi kelimenin tam anlamıyla karıştı... Basketbol şube genel menajeri Ömer Yalçınkaya, kaptan Işıl Alben ve Tilbe Şenyürek'in sözleşmesini feshetti. Işıl Alben, Galatasaray'dan ayrıldığını duyurdu.
Süper Lig'De 27. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, FB TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Galatasaray'la prensip anlaşmasına vardığı belirtilen Oğulcan Çağlayan hakkında, "Oğulcan'ın sözleşmesinde opsiyonumuz var" açıklaması gelmişti. O opsiyonun detayları ortaya çıktı.