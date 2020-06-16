Pandemi bana yaradı!

Kariyerinde Avrupa şampiyonluğu, Avrupa ve dünya ikinciliği ile olimpiyat üçüncülüğü bulunan milli atlet Yasmani Copello, dinlenebildiği için mutlu.

AKŞAM

Yasmani Copello, “Pandemi süreci aslında benim için avantaj oldu. Vücudumu dinlendirme şansım oldu. Şu an kendimi öncekinden daha hızlı hissediyorum. Olimpiyatlar seneye ertelendiği için inşallah seneye yapılır hala bir ikilem var. O yüzden heyecanla bekliyorum. Benim vücudum çok iyi şimdi. 84 kiloyum, 5 kilo verdim. Şimdi daha iyiyim. Eğer yarışlar düzenlenebilirse daha çok Türkiye’de koşmak istiyorum” dedi.

Milli atlet, “Ulusal yarışları koşmak istiyorum, normalde koşmuyordum vaktim olmuyordu. Bu süreçte federasyon ve kulüp her zaman yanımda oldular. Çocuk çok istiyorum ama şimdi dünyada problem var. İleride çocuğum kendi ne isterse onu seçmesini diliyorum. Belki beni görüp atletizm yapabilir ona yapma da diyemem. Ama tenis oynayabilir, şarkıcı olabilir. Her şeyi yapabilir” açıklamasında bulundu.