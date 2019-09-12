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  3. Pancu: Sergen'i çekirdek şişmanlattı

Pancu: Sergen'i çekirdek şişmanlattı

Pancu: Sergen'i çekirdek şişmanlattı

Daniel Pancu: Sergen çekirdek yediği için yağlanmıştı. Lucescu bunu yasakladı!

AKŞAM

ROMANYA’NIN ProSport kanalına konuşan ‘Kadıköy Panteri’ Pancu, Sergen Yalçın’la ilgili çok ilginç anılarını paylaştı: Teknik açıdan kendimi Sergen’in önünde açıkça yetersiz hissettim. Ancak bir artım vardı, ben daha atletiktim. Fiziksel olarak daha güçlü hale geldim. Sergen orada bir markaydı. Onu taklit etmek zordu. Ancak çok kiloluydu. Çünkü çok fazla çekirdek yiyordu. Lucescu, çekirdeğin onu yağlandırdığını söyledi ve çekirdek yemesini yasakladı. Ayrıca Sergen’e, ’10 kilo vereceksin’ diye şart koştu.

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