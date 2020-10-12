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aksam.com.tr
  • 12 Ekim 2020 Pazartesi 19:26
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Panathinaikos'da Poyatos dönemi sona erdi

Panathinaikos'da Poyatos dönemi sona erdi

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AA

Yunanistan'ın Panathinaikos Futbol Takımı'nda teknik direktör Dani Poyatos'un görevine son verildi.

Panathinaikos Kulübü, alınan kötü sonuçlar nedeniyle 42 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Poyatos ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Temmuzda göreve getirilen Poyatos yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan liginde çıktığı 3 maçta bir puan toplayabilmişti.

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