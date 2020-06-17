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aksam.com.tr
  • 17 Haziran 2020 Çarşamba 15:06
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Panathinaikos takımın başına Georgios Vovoras'ı getirdi

Panathinaikos takımın başına Georgios Vovoras'ı getirdi

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Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı'nda başantrenörlük için Georgios Vovoras ile anlaşma sağlandı.

Panathinaikos Kulübü, 2016'dan bu yana takımda yardımcı antrenörlük yapan 43 yaşındaki Yunan çalıştırıcı Vovoras'ın, gelecek sezon için başantrenörlük görevine getirildiğini duyurdu.

Kariyerinde PAOK, Peristeri, UNICS Kazan başta olmak üzere birçok takımda yardımcı antrenörlük yapan Vovoras, APOEL ve OFI'de ise başantrenörlük görevi üstlenmişti.

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