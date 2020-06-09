Panathinaikos Basketbol Takımı, 25 milyon Euro'ya satılıyor

Basın toplantısı düzenleyen kulübün sahibi ve başkanı Dimitris Giannakopoulos, 25 milyon avro karşılığında kulübün satışına onay vereceğini duyurdu.
Kulübün fiyatını çok uygun tuttuğunu öne süren Giannakopoulos, "Maliyet hesapçılarına göre, kulübün ticari değeri 75 milyon avroyu buluyor. Ancak sözüm söz, 25 milyon avroyu veren kulübün yeni sahibi olacak." ifadelerini kullandı.
THY Avrupa Ligi'ne yaptığı eleştirilerle de birçok kez gündeme gelen Giannakopoulos, takımın bu organizasyonda devam edip etmeyeceğine ilişkin kararı da kulübün satılması halinde yeni yönetimin vereceğini söyledi.
Yaptığı açıklamalarla uzun zamandır tartışmalara yol açan Giannakopoulos, 2018 yılında Türk sporseverlerle ilgili hakaret içeren ifadeleri nedeniyle THY Avrupa Ligi maçlarından bir yıl boyunca men edilmiş, cezası daha sonra 5 aya düşürülmüştü.
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