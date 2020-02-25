'Palace cehennem, Trabzon cennet'

Gazeteci: Crystal Palace’ta şans bulamayıp, Türkiye’de performansınla kral olmuş durumdasın. Sörloth: Cehennem ile Cennet arasındaki fark gibi oldu benim için.

AKŞAM

TRABZONSPOR’UN yıldız golcüsü Alexander Sörloth, Norveç basınına ilginç açıklamalar yaptı. Babasıyla birlikte Rasmus&Saga isimli gazetecilerin konuğu olan Sörloth çok ilginç ifadeler kullandı. Norveçli gazetcinin, “Crystal Palace’ta şans bulamıyordun. Türkiye’deki performansınla Avrupa’da futbolun kralı olmuş durumdasın” sözlerine Bordo Mavili golcü, “Cehennem ile Cennet arasındaki fark gibi oldu benim için. Santrfor olarak bizler golle yaşıyoruz. Ya gol atıp sevilirsiniz ya da atamayıp nefret edilirsiniz” karşılığını verdi. Söze giren Sörloth’un babası Goran Sörloth ise Trabzon’da kendilerine gösterilen ilgi ve sevgiden çok memnun olduğunu vurguladı. Baba Sörloth, “Trabzon’a gelip, idmanları izlediğinizde insanların çok yardımsever olduğunu ve kulübün oyuncularına destek olduğunu, her türlü sorunlarını çözdüğünü görürsünüz. Böyle olunca da sporcular maçlara daha yüksek konsantrasyonla çıkıyorlar” ifadesini kullandı.