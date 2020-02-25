  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 26 Şubat 2020 Çarşamba 08:00
  • |
  • 25 Şubat 2020 Salı 23:54

'Palace cehennem, Trabzon cennet'

'Palace cehennem, Trabzon cennet'

Paylaş

Gazeteci: Crystal Palace’ta şans bulamayıp, Türkiye’de performansınla kral olmuş durumdasın. Sörloth: Cehennem ile Cennet arasındaki fark gibi oldu benim için.

AKŞAM

TRABZONSPOR’UN yıldız golcüsü Alexander Sörloth, Norveç basınına ilginç açıklamalar yaptı. Babasıyla birlikte Rasmus&Saga isimli gazetecilerin konuğu olan Sörloth çok ilginç ifadeler kullandı. Norveçli gazetcinin, “Crystal Palace’ta şans bulamıyordun. Türkiye’deki performansınla Avrupa’da futbolun kralı olmuş durumdasın” sözlerine Bordo Mavili golcü, “Cehennem ile Cennet arasındaki fark gibi oldu benim için. Santrfor olarak bizler golle yaşıyoruz. Ya gol atıp sevilirsiniz ya da atamayıp nefret edilirsiniz” karşılığını verdi. Söze giren Sörloth’un babası Goran Sörloth ise Trabzon’da kendilerine gösterilen ilgi ve sevgiden çok memnun olduğunu vurguladı. Baba Sörloth, “Trabzon’a gelip, idmanları izlediğinizde insanların çok yardımsever olduğunu ve kulübün oyuncularına destek olduğunu, her türlü sorunlarını çözdüğünü görürsünüz. Böyle olunca da sporcular maçlara daha yüksek konsantrasyonla çıkıyorlar” ifadesini kullandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

'Real'i duyunca motive oldum'

title

12 Dev'in yüzü gülmüyor

title

'Gençlerbirliği daha zor'

Ali Koç´un taraftarlara söylediği söz gündeme oturdu

SPOR GÜNDEMİ

Sergen 11'i bozmuyor
Sergen 11'i bozmuyor

Sergen 11'i bozmuyor

Beşiktaş, Alanya maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Trabzonspor karşılaşmasında takımın oyununu beğenen Sergen Yalçın’ın kadroda değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

'Palace cehennem, Trabzon cennet'
'Palace cehennem, Trabzon cennet'

'Palace cehennem, Trabzon cennet'

Gazeteci: Crystal Palace’ta şans bulamayıp, Türkiye’de performansınla kral olmuş durumdasın. Sörloth: Cehennem ile Cennet arasındaki fark gibi oldu benim için.

'Real'i duyunca motive oldum'
'Real'i duyunca motive oldum'

'Real'i duyunca motive oldum'

Beşiktaş’a iki gol atan Sörloth, yüksek konsantrasyonun sebebini böyle açıkladı: “Real haberini Beşiktaş maçı öncesi soyunma odasında otururken, arkadaşımın Snapchat grubundan öğrendim. Bu motivasyonla maça çıkmak çok güzel oldu. Özgüvenimi artıran bir haberdi açıkçası.”

12 Dev'in yüzü gülmüyor
12 Dev'in yüzü gülmüyor

12 Dev'in yüzü gülmüyor

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’ndan itibaren milliler 25 resmi maça çıktı.

'Gençlerbirliği daha zor'
'Gençlerbirliği daha zor'

'Gençlerbirliği daha zor'

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolcularına, “Derbi zaferini artık unutun. G.Birliği maçı daha zor geçecek. Kimsenin rehavete kapılmasını istemiyorum” dedi.

Meler ilk 4'te
Meler ilk 4'te

Meler ilk 4'te

LA Gazzetta dello Sport gazetesinin haberine göre; UEFA, F. Bahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler’i haftanın en iyi dördüncü hakemi seçti.

Dert yandılar
Dert yandılar

Dert yandılar

FENEBRAHÇE Başkanı Ali Koç derbi sonrası soyunma odasına giderek mini zirve gerçekleştirmişti. Bu toplantının detayları ortaya çıkmaya başladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.