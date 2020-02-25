'Palace cehennem, Trabzon cennet'

AKŞAM
TRABZONSPOR’UN yıldız golcüsü Alexander Sörloth, Norveç basınına ilginç açıklamalar yaptı. Babasıyla birlikte Rasmus&Saga isimli gazetecilerin konuğu olan Sörloth çok ilginç ifadeler kullandı. Norveçli gazetcinin, “Crystal Palace’ta şans bulamıyordun. Türkiye’deki performansınla Avrupa’da futbolun kralı olmuş durumdasın” sözlerine Bordo Mavili golcü, “Cehennem ile Cennet arasındaki fark gibi oldu benim için. Santrfor olarak bizler golle yaşıyoruz. Ya gol atıp sevilirsiniz ya da atamayıp nefret edilirsiniz” karşılığını verdi. Söze giren Sörloth’un babası Goran Sörloth ise Trabzon’da kendilerine gösterilen ilgi ve sevgiden çok memnun olduğunu vurguladı. Baba Sörloth, “Trabzon’a gelip, idmanları izlediğinizde insanların çok yardımsever olduğunu ve kulübün oyuncularına destek olduğunu, her türlü sorunlarını çözdüğünü görürsünüz. Böyle olunca da sporcular maçlara daha yüksek konsantrasyonla çıkıyorlar” ifadesini kullandı.
Beşiktaş, Alanya maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Trabzonspor karşılaşmasında takımın oyununu beğenen Sergen Yalçın’ın kadroda değişikliğe gitmesi beklenmiyor.
Gazeteci: Crystal Palace’ta şans bulamayıp, Türkiye’de performansınla kral olmuş durumdasın. Sörloth: Cehennem ile Cennet arasındaki fark gibi oldu benim için.
Beşiktaş’a iki gol atan Sörloth, yüksek konsantrasyonun sebebini böyle açıkladı: “Real haberini Beşiktaş maçı öncesi soyunma odasında otururken, arkadaşımın Snapchat grubundan öğrendim. Bu motivasyonla maça çıkmak çok güzel oldu. Özgüvenimi artıran bir haberdi açıkçası.”
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’ndan itibaren milliler 25 resmi maça çıktı.
GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolcularına, “Derbi zaferini artık unutun. G.Birliği maçı daha zor geçecek. Kimsenin rehavete kapılmasını istemiyorum” dedi.
LA Gazzetta dello Sport gazetesinin haberine göre; UEFA, F. Bahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler’i haftanın en iyi dördüncü hakemi seçti.
FENEBRAHÇE Başkanı Ali Koç derbi sonrası soyunma odasına giderek mini zirve gerçekleştirmişti. Bu toplantının detayları ortaya çıkmaya başladı.