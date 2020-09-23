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  • 23 Eylül 2020 Çarşamba 14:46
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Palabıyık, ikinci kez G.Saray-F.Bahçe derbisinde düdük çalacak

Palabıyık, ikinci kez G.Saray-F.Bahçe derbisinde düdük çalacak

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AA

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçta düdük çalacak FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, kariyerinde ikinci kez bu iki takımın birbiriyle oynadığı karşılaşmayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Ali Palabıyık'ı görevlendirdi.

Süper Lig'de 2012-2013 sezonundan bu yana görev yapan FIFA kokartlı Palabıyık, bu derbiyle kariyerinde ikinci kez Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki bir maçta düdük çalacak.

- Kariyerindeki 5. derbi

Ali Palabıyık, pazar günü oynanacak derbiyle kariyerinde 5. kez İstanbul'un "Üç büyük" takımı arasındaki bir maçı yönetmiş olacak.

Ankara bölgesi hakemi Palabıyık, ilk derbi heyecanını ise 2016-2017 sezonunun 5. haftasında Vodafone Park'ta yapılan ve 2-2 biten Beşiktaş-Galatasaray maçında yaşadı.

39 yaşındaki hakem, aynı sezon Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 1-0 yendiği Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasında da düdük çaldı. Vodafone Park'ta 5 Şubat 2017'de oynanan ve gergin geçen maçta Palabıyık, Beşiktaş'tan Dusko Tosic'i 41. dakikada kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Bu karşılaşmada Palabıyık, ayrıca Beşiktaş'tan 3, Fenerbahçe'den ise 4 futbolcuya sarı kart gösterdi.

Palabıyık, kariyerindeki bir sonraki derbisine 23 Eylül 2017'de çıktı. Ülker Stadı'nda oynanan söz konusu maçta Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

Ali Palabıyık'ın son derbisi Süper Lig'de 14 Nisan 2019'da Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray müsabakası oldu. Bu karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Ali Palabıyık'ın yönettiği derbilerde Galatasaray 2 beraberlik alırken, Fenerbahçe 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

- Galatasaray'ın 25, Fenerbahçe'nin 30 maçını yönetti

Ali Palabıyık, kariyerinde Galatasaray'ın 25, Fenerbahçe'nin ise 30 resmi karşılaşmasında düdük çaldı.

Palabıyık'ın yönettiği karşılaşmalarda sarı-kırmızılı takım, 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda Galatasaraylı futbolculara 4 kırmızı, 69 sarı kart çıkaran tecrübeli hakem, rakiplerine ise 6 kırmızı, 66 sarı kart gösterdi.

Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı maçlarda ise sarı-lacivertliler, 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Bu mücadelelerde Palabıyık, Fenerbahçeli futbolculara 12 kırmızı, 77 sarı kart çıkardı. 39 yaşındaki hakem, sarı-lacivertlilerin rakiplerine ise 9 kırmızı, 90 sarı kart verdi.

Tecrübeli hakem, yönettiği maçlarda Galatasaray'ın lehine ve aleyhine 5'er penaltı verirken, Fenerbahçe'nin lehine 11, aleyhine 2 kez penaltı noktasını işaret etti.

- Galatasaray, son 10 maçında kaybetmedi

Sarı-kırmızılı takım, Palabıyık'ın yönettiği son 10 Süper Lig karşılaşmasında yenilmedi.

Galatasaray, Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı lig maçlarında Aralık 2017'den bu yana mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, söz konusu süreçte 5 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı.

- Fenerbahçe, Palabıyık'ın yönettiği son 3 maçı kaybetti

Sarı-lacivertli takım, Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı son 3 lig maçında puan alamadı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Palabıyık'ın yönettiği son 3 karşılaşmada Demir Grup Sivasspor'a 3-1 ve 2-1, Trabzonspor'a ise 2-1'lik skorlarla yenildi. Ali Palabıyık, bu karşılaşmalarda Fenerbahçe'den 3 futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

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