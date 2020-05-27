Pakistanlı 10 numara Galatasaray'ın radarında

Galatasaray'da iç transfer çalışmaları bu şekilde ilerlerken, dış transfer için de oyuncu arayışları devam ediyor. Dört koldan futbolcu taramaya devam eden sarı-kırmızılılarla ilgili Yunan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Yunan gazeteci Nikos Tzouannis, Galatasaray'ın bonservisi Apoel Nikosia'da olan ancak bu sene Panathinaikos'a kiralanan Ghayas Zahid'i istediğini ifade etti. Teknik direktör Fatih Terim'in de onay verdiği öne sürülen 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Yunan ekibiyle görüşmelere başlandığı kaydedildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

Pakistan kökenli Norveçli futbolcu, milli takımda 1 maça çıkmıştı. Zahid, 2017'de Apoel formasıyla Devler Ligi'nde oynamış ve bu kulvarda ilk Pakistanlı isim olarak tarihe geçmişti.

ASIL MEVKİSİ 10 NUMARA

18 Kasım 1994 tarihinde Norveç'in Oslo kentinde dünyaya gelen Ghayas Zahid, futbola Valerenga altyapısında başladı. 25 yaşındaki futbolcu, Ullensaker/Kisa'da kiralık olarak forma giymesinin ardından 2017 yılında APOEL Nikosia takımına transfer oldu. Sezon başında Panathianikos'a kiralanan Pakistan asıllı Norveçli oyuncu, bu sezon Yunan ekibiyle çıktığı 26 maçta 4 gol ve 5 asist kaydetti. Asıl mevkisi 10 numara olan Zahid, merkez orta sahada da oynayabiliyor. (Sabah)