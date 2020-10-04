Özkan Baltacı'dan gümüş madalya

1968 ve 1972 olimpiyatlarının altın madalyalı atleti Kip Keino adına Kenya’nın başkenti Nairobi’de ilk kez düzenlenen World Athletics Challenge yarışması, dün yapıldı. Müsabakalarda Türkiye’den Özkan Baltacı ve Hilal Yego yarıştı, Aras Kaya ise yarış öncesi oluşan hafif sakatlığı nedeniyle start alamadı.
Çekiç atmada yarışan Universiade şampiyonu Özkan Baltacı, 69.34’lük atışıyla ikinci sırada yer aldı. Baltacı, 70.20 atan İtalyan Marco Lingua’nın arkasında kürsüye çıktı.
3000 metre su engellide ise Türkiye şampiyonu Hilal Yego, bu yılki performansının uzağında kaldı. Türkiye şampiyonu Yego, 9:22.57 ile yarışı 10’uncu olarak noktaladı.
Trabzonspor Kulübü, serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, ikinci penaltının doğru karar olmadığını düşündüğünü söyledi.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın Fatih Karagümrük karşısında kurtardığı penaltıda oyuncuların vuruş öncesinde ceza alanına girdiğini ve penaltının tekrar edilmesi gerektiğini söyledi.
Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü yendiği maçın ardından konuşan eski hakem, ünlü yorumcu Erman Toroğlu, "Altay'a ilk geldiğinde çok haksızlık edildi. Ankaragücü'nde bir maçtan sonra Altay'ı dinlemiştim. Bizim futbolcular var ya, 'Önümüzdeki maçlara bakacağız' derler, onu demiyor. Çocuk her şeyiyle belli." ifadelerini kullandı.
Göztepe, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Başakşehir'le 0-0 berabere kalarak üst üste 3. beraberliğini aldı.