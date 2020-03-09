Özkahya savaşları!

Gaziantepspor maçı sonrası Trabzonspor'un MHK ve Halis Özkahya ile ilgili yaptığı açıklamalarına MHK Başkanı Zekeriya Alp sert yanıt verdi. Fırtına da Alp'e tepki gösterdi.

AKŞAM

G.ANTEP maçında iptal edilen gol sonrası demeç savaşı yaşandı. Maç sonrası Trabzon resmi internet sitesinden Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan imzasıyla yayınlanan bildiri yayımladı. Maçın son bölümünde golü iptal edilen Bordo-Mavili ekip, maçın hakemi Halis Özkahya’yı suçlarken yaptığı açıklamada “MHK’nın ve onların arkasında duran bir kulüp başkanının sinsice yaptığı tüm planların da farkındayız” ifadelerini kullanmıştı. MHK Başkanı Zekeriya Alp, bu açıklamaya sessiz kalmadı. Alp, “Kendilerine operasyon yapıldığını iddia edenler, çamur at izi kalsın misali ortaya attıkları bu iddialarını ispatlamak zorundadır. Aksi takdirde bunun mutlak surette hukuki bir bedeli olmalıdır. Kimseye de diyet borcumuz yoktur“ ifadelerini kullandı.

BEN YAKMADIM DİYOR

Trabzon’un Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ise Alp’e “Zekeriya Alp’in sergilediği tutumu anlayamadık! Biz ‘yangın var’ diyoruz o da çıkıp ‘ateşi ben yakmadım’ diye bağırıyor. Zekeriya Alp’in okuduğunu idrak etme konusunda yeterlilik vasıflarını yitirdiği gözüküyor” diyerek yanıt verdi.