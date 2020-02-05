Özil'e tehdit davası ertelendi

AKŞAM
Özil’in korumalığını yapan Kamil Sezer tarafından, Süleyman Ekinci ve Ferhat Ercun adındaki iki kişinin Mesut’u ölümle tehdit ettiğini iddia etti.
Mart’taki mali kongre öncesi Başkan Mustafa Cengiz’e yönelik ciddi bir tepki var. Muhalefet hisse satışının usülsüz, tüzük tadil girişiminin gereksiz olduğunu düşünüyor. Başkan söylemleriyle de hedefte.
ARSENAL’DE forma giyen Türk asıllı Alman milli oyuncu Mesut Özil’in, 2 kişinin kendisine ölüm tehditlerinde bulunduğu gerekçesiyle açtığı dava görüldü ve ileri bir tarihe ertelendi.
Bugün Türkiye Kupası’nda oynanacak F.Bahçe maçı öncesinde kentte büyük heyecan yaşanıyor. Otellerde doluluk yüzde 70’e çıktı ve esnafların yüzü güldü.
RUMEN basını, “Lucescu, Sumudica ile düelloya giriyor” başlığıyla, Lucescu’nun Beşiktaş’ın Sportif Direktörü olacağını iddia etti.
Yazarımız Alen Markaryan, Beşiktaş gündemini değerlendirdi.
Galatasaray’a transferi olay olan Tarık Çamdal, asgari ücretle A.Demirspor’a imza attı. Geçen sezon aylık 134 bin euro kazanan 28 yaşındaki oyuncu şimdi aylık 452 euroya top koşturacak.
“Biz hiçbir zaman ‘Şampiyon olacağız’ diye çıkmadık. Hiçbir zaman benim ağzımdan kimse duymamıştır ‘Şampiyon olacağız’ diye. Bizim altımızdakilerin hepsi ‘Biz şampiyon olacağız’ diyor. Olabilir, futbol bu.