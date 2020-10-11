Özer Hurmacı'yla Eski Bursaspor Başkanı Mesut Mestan arasında kavga

IHA

Bursasporlu futbolcu Özer Hurmacı, sosyal medya hesabından eski Başkan Mesut Mestan hakkında şok ifadeler kullandı. Hurmacı dakikalar içinde sildiği paylaşımında "Mesut Mestan özledik yalanlarını. Anlatsana kulübü ADS'ye nasıl sattığını" dedi. Mestan ise hukuki süreci başlatacağını söyledi.

Bursaspor'da sıcak saatler yaşanıyor... Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Özer Hurmacı'dan eski başkan Mesut Mestan'a şok bir suçlama geldi.



Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Özer Hurmacı, yeşil-beyazlı kulübün eski başkanı Mesut Mestan hakkında flaş ifadeler kullandı. Özer, sosyal medya hesabından yaptığı ve dakikalar içinde sildiği açıklamada şunları söyledi: "Mesut Mestan özledik yalanlarını. Anlatsana kulübü ADS’ye (Adana Demirspor) nasıl sattığını. Organizasyonlar falan merak ediyor insanlar. İlk transferin onlardan, son transferin onlara. Anlatsana, hala sokağında gezebildin şehir bilsin..."

MESTAN'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Bu ifadelerin ardından Bursaspor’un eski Başkanı Mesut Mestan da açıklamada bulundu.

Mestan, sosyal medya hesabından şunları söyledi: "

"KİMSE BURSASPOR'DAN BÜYÜK DEĞİLDİR"

Hurmacı'nın kısa bir süre içinde paylaşımını silmesine de değinen Mestan,şeklinde sözlerini bitirdi.