Özer Hurmacı'yla Eski Bursaspor Başkanı Mesut Mestan arasında kavga

Bursaspor'da sıcak saatler yaşanıyor... Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Özer Hurmacı'dan eski başkan Mesut Mestan'a şok bir suçlama geldi.
Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Özer Hurmacı, yeşil-beyazlı kulübün eski başkanı Mesut Mestan hakkında flaş ifadeler kullandı. Özer, sosyal medya hesabından yaptığı ve dakikalar içinde sildiği açıklamada şunları söyledi: "Mesut Mestan özledik yalanlarını. Anlatsana kulübü ADS’ye (Adana Demirspor) nasıl sattığını. Organizasyonlar falan merak ediyor insanlar. İlk transferin onlardan, son transferin onlara. Anlatsana, hala sokağında gezebildin şehir bilsin..."
MESTAN'DAN CEVAP GECİKMEDİ
Bu ifadelerin ardından Bursaspor’un eski Başkanı Mesut Mestan da açıklamada bulundu.Mestan, sosyal medya hesabından şunları söyledi: "Özer Hurmacı’nın sosyal medyasından şahsımla ilgili yapmış olduğu gerçek dışı paylaşımı ile ilgili kendisini ispata davet ettiğim gibi hukuki sürecimi de avukatlarım aracılığıyla başlatıyorum. Profesyonel bir futbolcunun bu şekilde gerçeğe tamamen aykırı olan davranışları psikolojide de tabir edilen hali ile kendini savunma mekanizmasıdır. Her kim olursa olsun ne konuştuğunu ve haddini bilmelidir.
"KİMSE BURSASPOR'DAN BÜYÜK DEĞİLDİR"Hurmacı'nın kısa bir süre içinde paylaşımını silmesine de değinen Mestan, "Eğer bu kadar emin ise yapmış olduğu paylaşımı silmeyecek. Şu anda Bursaspor Kulübü’nün lisanslı profesyonel futbolcusu olan Özer Hurmacı’nın hangi kulüpte forma giydiğini hatırlaması ve formanın hakkını vermesini bekliyorum. Kimse Bursaspor’dan büyük değildir hem de hiç kimse..." şeklinde sözlerini bitirdi.
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