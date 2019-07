Özer Hurmacı: Trabzonspor'un şampiyon olmasını canı gönülden isterim

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin kampına katılan Özer Hurmacı, transfer döneminde kulüp arayan futbolcuların katıldığı bu kampta çok güzel ve verimli bir ortam olduğunu belirterek, "Kamp güzel geçiyor. Böyle bir organizasyonu yaptığı için Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'ne teşekkür etmek gerekiyor. Bence ülke olarak eksikliklerimizden bir tanesi de buydu. Burada alt liglerde oynayan oyunculara çok büyük bir destek sağlanıyor. Ben de buraya onları desteklemek için geldim. Gayet güzel, bir Süper Lig ekibinin çalışabileceği bir ortam var" dedi.

"HİÇBİR ZAMAN HİÇBİR TERCİHİMDEN PİŞMAN OLMADIM"

Kalan futbol hayatını en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını söyleyen Hurmacı, "32 yaşına geldim. 15 senenin 6 senesini büyük takımlarda geçirdim. 6 senesini de Ankaraspor'da. Tabii ki Fenerbahçe'ye gitmeden önce Avrupa'dan da teklifler vardı. Biz Fenerbahçe'yi tercih etmiştik o zaman. Hiçbir zaman hiçbir tercihimden de pişman olmadım. Çok şükür ki Fenerbahçe, Trabzonspor formasını giydim diyebiliyorum. Sadece Fenerbahçe ve Trabzonspor değil, oynadığım bütün kulüplerin formalarını her zaman severek giydim. O yüzden benim için kariyerim belki daha büyük, daha iyi olabilirdi. Daha çok kupalar kazanabilirdim. Bunlar her şeyde olabilir. Ama ben şu an itibariyle her zaman şükrediyorum. Kalan futbol hayatımı en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyorum" diye konuştu.

FENERBAHÇE İLE AYRILIK SÜRECİ

Fenerbahçe'deki ayrılık süreciyle ilgili de, "Böyle olması gerekiyordu" diyen Hurmacı, "Ayrıldığım için üzüldüm mü? Tabii ki üzüldüm. Trabzonspor'dan ayrılırken üzüldüm mü? Tabii ki üzüldüm. Ama hiçbir zaman bu bizi geri atmadı. Her zaman profesyonel bir futbolcu olarak yeni hedefler koyduk ve bundan sonrası da böyle olacak" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'DAN TATSIZ AYRILIK SÜRECİ

Özer Hurmacı Trabzonspor'dan tatsız şekilde ayrıldığı dönemde kulübün amatörce yönetildiğini belirterek, "Şu anki yönetimle alakası olmayan bir durumdu. Daha eski yönetimle alakası olan bir durumdu. Kulüp amatörce yönetiliyordu. Şu an gayet profesyonel ve her Trabzonsporlu taraftarı mutlu edecek şekilde yönetiliyor. Beni de mutlu ediyor bu olanlar. İnşallah böyle devam eder" şeklinde konuştu.

ROBERTO CARLOS İLE BİRLİKTE OYNAMAK ÇOK DEĞERLİYDİ

Hurmacı, Roberto Carlos ile birlikte oynamanın çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Fenerbahçe ile oynadığım zamanda sadece Alex değil, orada oynadığım herkes kendi ülke takımlarının kaptanıydı. Türkiye'nin en önemli oyuncularıydı. Her futbolcu orada ayrı değerliydi. Avantaj mı? Dezavantaj mı oldu? diye sorarsanız bazen avantaj olur bazen de dezavantaj olur. Çoğunlukla ben her şeye her açıdan pozitif bakıyorum. O dönemki orta sahada Emre ağabey gibi, Alex gibi orta sahalarla birlikte oynadık. Diğerlerinin ismini de verebilirim. Hepsi birbirinden değerli futbolculardı. Çok şanslıyım bu konuda yani 22 yaşında o isimlerle birlikte oynamak, Roberto Carlos ile birlikte oynamak çok değerliydi" diye konuştu.

TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYON OLMASINI CANI GÖNÜLDEN İSTERİM

Özer Hurmacı, Trabzonspor'un mevcut durumu ile ilgili olarak da, "Herkese başarılar diliyorum. Trabzonspor'un başarılı olduğunu söylüyorum. İnşallah böyle devam ederler. Başarılı olmalarını, şampiyon olmalarını canı gönülden isterim. Ama profesyonellik gereği hangi takıma gidersek bu sezon onlara karşı da elimizden geleni yapacağız" dedi.

TÜRK FUTBOLU VE MİLLİ TAKIM

Türk futbolu ve milli takımın geleceğinin gayet iyi gözüktüğünü ifade eden Hurmacı, "Türk futbolu ve milli takımın geleceği gayet iyi gözüküyor. Son yıllarda özellikle çok genç yetenekli arkadaşlarımız çıkıyor. Avrupa'da Türkiye'yi temsil ediyorlar ve başarılı oluyorlar. Önemli olan o başarıları sürdürmek. Ben bir önceki neslin daha tembel olduğunu düşünüyorum. Şu anki yetişen neslin daha çalışkan ve daha akıllı karakterler yetiştirdiğini görüyorum ve inşallah böyle devam eder. Bu insanlar da inşallah Avrupa'da başarılı olarak bir sonraki nesle bir örnek olur. Bu çok önemli yani. Çok iyi yönde ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

AYKUT HOCA'NIN YERİ BENDE HER ZAMAN AYRIDIR

Aykut Kocaman'ın kendi hayatındaki yerinin her zaman ayrı olduğunu sözlerine ekleyen tecrübeli futbolcu, "Yaklaşık 30-32 hoca ile görev yaptım. Aykut hoca ile 6 sene çalıştım. Aykut hocanın yeri bende her zaman ayrıdır ve her zaman öyle kalacak. Onun ismini verebilirim. Ama bütün hocalarımdan da bir şeyler öğrenmeye çalıştım açıkçası. İnşallah futbol kariyerim bittikten sonra da tecrübelerimle birlikte ve yeni hedeflerimle birlikte teknik direktörlük kariyerine başlamak istiyorum" şeklinde konuştu.

TEKLİFLER VAR, GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Transfer tekliflerini değerlendirdiğini ve görüşmelerin sürdüğünü anlatan Hurmacı, şöyle konuştu;

"Şu anda transfer görüşmeleri ve teklifler var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bir-iki gün içerisinde netleşir diye düşüyorum. Bir kaç kulüpten teklif aldık. Şu anda aile ile birlikte onu değerlendiriyoruz. Hangi şehir uygun olur? Nerede başarılı olabilirim? Şu anki durum da özel bir süreç, 2 tane bebeğimiz var. Onlarla birlikte nerede birlikte olabiliriz? Onun planlamasını yapıyoruz. Zaten ilerleyen günlerde belli olur."

DHA'ya verdiği röportajda Özer Hurmacı, futbolcuların 4 büyükler arasında transfer olup, farklı takımlarda oynamasına profesyonelce bakılması gerektiğini belirterek, "Bence birazcık daha profesyonel bakmamız gerekiyor. 4 büyük takım var. 4 büyük takımın formasını giymiş oyuncular da var. Birazcık daha mantıklı düşünmek gerekiyor. Adam bir takımdan ayrılmışsa, ayrılmıştır. Bir takımla anlaşmışsa anlaşmıştır. O an futbolcunun hedefi, olduğu yerde başarılı olmaktır. Yani tuttuğumuz takımlar var. Kalbimizde olan takımlar var, renkler var. Bunun hepsini bir kenara koyup, profesyonelce düşünmemiz gerekiyor. Tabi taraftarlarımız biraz daha duygusal doğal olarak istiyor ki Galatasaray forması giyen Fenerbahçe forması giymesin. Tabi onlar da duygusal bakıyor olaya. Türk oyuncu mu yabancı oyuncu mu diye de bakamazsın. Sonuçta profesyonel bir sözleşme imzalanıyor ve bunu her takımla yapabilir" dedi.

YABANCI OYUNCU SINIRLAMASININ ARTMASI

Yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili de yorumda bulunan Hurmacı, "Rekabet arttı. Genç oyuncularımız çıktı. Avrupa'ya giden oyuncularımız oldu. Ama ben hala bir çok kulübün 14 yabancının belki 4'ünden faydalandığını gözlemleyebiliyorum. Yani şimdi Galatasaray geçen sene şampiyon oldu. Çoğundan faydalandılar, yararlandılar. Gerçekten kaliteli isimlerdi. Ama şimdi x bir takım, oynadığım örnek vermek gerekirse, ligin ilk yarısında oynadığım Erzurumspor takımından 14 tane yabancının kaç tanesinden verim aldık? O transferler yerine belki yerli oyuncu ya da daha bilinmiş, ligi bilen yabancı oyuncular alınsaydı. Şu an Erzurumspor hala Süper Lig'de devam ediyor olabilirdi diyebilirim" diye konuştu.

OYNADIĞIM HER KULÜBÜN FORMASI EVİMDE ASILI

Oynadığı her kulübün formasını evinde asılı şekilde bulundurduğunu söyleyen Özer Hurmacı, "Ankaraspor'da, Fenerbahçe'de, Keçiörengücü vardı. Akhisar'da oynadım. Sivasspor'da, Erzurumspor'da oynadım. Kasımpaşa oynadığım en düzenli kulüplerden bir tanesiydi. Kaç kulüpte oynadığımı tabi ki hatırlıyorum. Bütün kulüpler değerlidir. Formaları da evimde asılı şekildedir. Oynadığım her kulüpteki bir formamı evimin bir köşesine astım. Onlar benim gururum, onurum. Tabi ki bilmek lazım. Biz her 6 ayda bir transfer olan bir oyuncu geçmişimiz yok yani. Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra maalesef 1 sene 1 sene oynadım. O da benim kendi tercihim. Her zaman benim tercihim olmadı. Karşılıklı tercih oldu. Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Akhisar'da çok başarılı oldum. Son 6 ay Sivasspor'da çok başarılı oldum. Gönül istiyor ki başarılı olduğun yerde devam et. Tabi o şartların da oluşması gerekiyor. Hayat böyle her zaman hayal ettiğin ya da istediğin değil. Allah ne yazdıysa o oluyor. Biz de buna her zaman şükrediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.