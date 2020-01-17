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aksam.com.tr
  • 17 Ocak 2020 Cuma 00:37
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  • 17 Ocak 2020 Cuma 00:37

Özdilek'ten VAR tepkisi: Bunu görmüyorsan neyi göreceksin?

Özdilek'ten VAR tepkisi: Bunu görmüyorsan neyi göreceksin"

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor'a mağlup olan Yukatel Denizlispor'da Mehmet Özdilek, VAR hakemlerinden yana dert yandı.

Yukatel  Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, iki ayaklı müsabakanın ilk ayağını 2-0 kaybettiklerini belirterek, "Tabii ilk maçlar zor. Bizim de ilk resmi müsabakamız. Kolay süreç yaşamadık. Kamp döneminden, yoğun antrenman programından geliyoruz. Önümüzü görme adına önemli müsabakaydı." dedi.

VAR TEPKİSİ

Maçla ilgili söyleyecek çok bir şeyin olmadığını aktaran Özdilek, şu ifadeleri kullandı:

 "Rakibi ve hocayı da tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte ona başarılar diliyorum. Maçın kırılma anı oyunun başında Kamil Ahmet'in Zeki'ye yaptığı pozisyon. Bunun tartışılacak hiçbir şeyi yok. Orta hakem görmeyebilir ama VAR'daki arkadaşımız nasıl görmez merak ediyorum. Yüzde 1-2 tartışılacak pozisyon olsa hiç konuşmayacağım ama bu oyunun gidişatını engelledi. Oyun içinde gel gitler, zaman zaman hükmettiğimiz dönemler oldu. Seyredenlerin keyif aldığı müsabaka oldu. İlk ayağı kaybettik ama daha pes etmedik. Bunun rövanşı var. Orada neler yapabiliriz ona bakacağız. 3 gün sonra lig başlıyor. Zorlu Galatasaray deplasmanında başlayacağız. Her iki takıma da başarılar diliyorum."

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