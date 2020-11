Özdemir'den Başkan'a teşekkür

AKŞAM

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuştu.

Özdemir şu ifadeleri kullandı:



“Türk futbolu için kemer sıkma zamanı geldi ve geçiyor. Başımız ne zaman dara düşse yardımımıza koşan devletimiz var. Bu konuda sporu seven sporcuya büyük destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız bizim için büyük şanstır. Destekleri için ne kadar teşekkür etsek azdır. Tesisler, statlar ve altyapı olmak üzere Türk sporuna değer veren ve değer katan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Devletimiz bize her zaman yardımcı oldu, olmaya da devam edecek ancak her şeyi devletten bekleyen konumdan vazgeçmeliyiz. Gerekli olan reformları birlikte başlatmalıyız. Spor yasası kısa süre içinde yürürlüğe girecek. Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Şenol Güneş’in maaşıyla ilgili söylenenler gerçek dışıdır. Hocamızın sözleşmesi TL üzerindendir. Şenol Güneş üzerinden yapılan ahlak ve etik dışı eleştirileri şiddetle kınıyoruz. Şenol Güneş hocamızla EURO 2020 finallerine damga vuracağımıza inanıyorum.”