Özdemir'den Başkan'a teşekkür

Özdemir şu ifadeleri kullandı:
“Türk futbolu için kemer sıkma zamanı geldi ve geçiyor. Başımız ne zaman dara düşse yardımımıza koşan devletimiz var. Bu konuda sporu seven sporcuya büyük destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız bizim için büyük şanstır. Destekleri için ne kadar teşekkür etsek azdır. Tesisler, statlar ve altyapı olmak üzere Türk sporuna değer veren ve değer katan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Devletimiz bize her zaman yardımcı oldu, olmaya da devam edecek ancak her şeyi devletten bekleyen konumdan vazgeçmeliyiz. Gerekli olan reformları birlikte başlatmalıyız. Spor yasası kısa süre içinde yürürlüğe girecek. Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Şenol Güneş’in maaşıyla ilgili söylenenler gerçek dışıdır. Hocamızın sözleşmesi TL üzerindendir. Şenol Güneş üzerinden yapılan ahlak ve etik dışı eleştirileri şiddetle kınıyoruz. Şenol Güneş hocamızla EURO 2020 finallerine damga vuracağımıza inanıyorum.”
Almanya 3. Lig ekiplerinden Türkgücü Münih, Mehmet Ekici ile görüşüyor.
Bu sezon ilk deplasman galibiyetini Ankaragücü karşısında almak isteyen Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, BB Erzurumspor maçını kazanan 11'ini bozmayacak.
Son olarak Suudi kulübü Al Nassr'da forma giyen Ahmed Musa'dan son dakika transfer açıklaması geldi. İngiliz basınına konuşan yıldız futbolcu Fenerbahçe ve Galatasaray sorularına da yant verdi.
Dün vefat haberi duyurulan Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona milyonları yasa boğarken, dünya basını ise efsaneyi manşetlere taşıdı. Fotoğraflar: Mustafa Taha
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Her zaman eleştirilere açık olduğunu söyleyen Güneş, yalan haberlerin topluma da zarar verdiğini dile getirdi.
Arjantin ve dünya futbolu, tarihe adını altın harflerle yazdıran Diego Armando Maradona'yı ‘Gracias Maradona' sözleriyle uğurladı.