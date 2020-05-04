Özdemir ve Koca buluşuyor: 'Süper zirve' yarın

AKŞAM Özel Haber | Kenan KARCI
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, salı günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya gelecek. Futbol liglerinin ve özellikle Süper Lig’in geleceğiyle ilgili yol haritasının şekillenmesini sağlayacak bu toplantıya ilişkin Başkan Özdemir, AKŞAM’a şu açıklamaları yaptı: “Salı günü (yarın) saat 15.00’te Sağlık Bakanımız’dan randevu aldık. Bir görüşmemiz olacak. Kendisinin görüşlerini alacağız. Daha sonra Bilim Kurulu’yla da futbolun durumuna ilişkin görüşmelerimiz olacak. Ondan sonra bir yol haritası belirleyeceğiz. 12 Haziran tarihi mi olur, daha sonra mı olur? Nedir, ne değildir her şeyi konuşacağız.
%77 OYNAMAK İSTEMİYOR
Biliyorsunuz, Süper Lig kulüplerinin futbola dönüşüyle ilgili bir protokol hazırladık. Alt ligler için de çalışmalarımız ve görüşmelerimiz sürüyor. 1. Lig takımları oynamak istiyorlar. İkinci ve Üçüncü Lig’deki durum daha farklı. Burada 90 takımımız var. Kendi aralarında bir araştırma yapmışlar ve yüzde 77’sinin oynamak istemediği sonucu çıkmış. Onlar diyor ki, ‘Birincilere ödülleri verilsin ama küme düşme olmasın.’ Biz de kendilerini dinledik. Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu da dinledi. Durum bundan ibaret. Fahrettin Koca ile bir ara- Şimdilik süreç ve temaslar devam ediyor.”
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir: “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yarın 15.00'te bir toplantımız var. Kendisinin görüşünü alacağız, Bilim Kurulu'nun görüşünü alacağız, yol haritası belirleyeceğiz.”
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