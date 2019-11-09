Ozan'dan gol, Kaan'dan asist

Ev sahibi Schalke'nin gollerini 33. dakikada Caliguiri, 67. dakikada Ozan Kabak ve 79. dakikada Suat Serdar kaydetti. Fortuna Düsseldorf'un gollerini ise 62. (p), 74. ve 85. dakikalarda Hennings attı.

OZAN KABAK YİNE ATTI!

Schalke 04 forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, mücadelede 90 dakika forma giydi. Başarılı savunmacı, Bundesliga'da ilk 11 oynadığı 19 maçta 5. golünü kaydetmiş oldu.

KAAN AYHAN'DAN ASİST!

Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcumuz Kaan Ayhan, karşılaşmada 90 dakika forma giyerken, takımının 3. golünde asisti yapan isim oldu. Düsseldorf'ta oynayan bir diğer milli futbolcumuz Kenan Karaman ise rahatsızlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Son 5 maçında 3. beraberliğini alan Schalke 04, puanını 19 yaptı. Fortuna Düsseldorf ise 11 puana yükseldi.

Schalke, milli ara sonrasında 12. haftada Bremen deplasmanına konuk olacak. Fortuna Düsseldorf ise Bayern Münih'i ağırlayacak.