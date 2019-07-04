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'Ozan'da gelecek var'

'Ozan'da gelecek var'

İngilizler, derinlemesine Ozan Tufan’ı analiz etti. Türkiye’de oldukça ses getiren Ozan’ın, şimdi yeteneklerini Avrupa’ya ispatlaması gerektiği yazıldı.

AKŞAM

İNGİLİZLER’İN ünlü analiz platformu ‘totalfootballanalysis’, F.Bahçeli Ozan Tufan’ı inceledi. Kiralık gittiği Alanya’da ve Milli Takım’daki verileri üstünden gidilen grafiklerde, şu detaylar vardı: Bir merkez orta sahaya göre atak ve savunmada çok rahat. Aynı zamanda saldırma ve patlama oranı yüksek. Anahtar pasları iyi. Cesaretini toplarsa, iyi bir oyuncu olacak. 24 yaşına kadar Milli Takım, F.Bahçe ve Bursa deneyimleriyle, ulusal düzeyde ses getirdi. Becerilerini kullanırsa, Avrupa’da ses getirecek. Türk futbolu için önemli bir sanatçı.

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