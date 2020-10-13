Ozan Tufan'ın performansı parmak ısırtıyor

Fenerbahçe'de orta sahaya yapılan Sosa, Mert Hakan, Pelkas transferleri, bu bölgedeki rekabeti artırdı. Erol Bulut, Rize maçında Ozan'ı yedek soyundurdu, Hatay karşısında ise ikinci yarının başında oyundan aldı. Fenerbahçe'de bir türlü 11'in değişilmezi olamayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Milli Takım'da ise bambaşka bir görüntü çiziyor. Şenol Güneş'in kaptanlık pazubandını verdiği Ozan Tufan, önce Almanya karşısındaki futbolu ve attığı jeneriklik golle alkış aldı.
Taraftarı heyecanlandırdı
Başarılı oyuncu son olarak Rusya maçında da takımın en iyilerinden biri olmayı başardı. Yıldız futbolcu, Milli Takım performansıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Ozan Tufan'ın bu çıkışı, Fenerbahçeli taraftarları da fazlasıyla heyecanlandırdı. Sarı-Lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcunun bu performansını Kanarya'ya da taşımasını dört gözle bekliyor.
Spor kulüpleri arasında halka açık olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, üç aylık bilançolarını açıkladı.
Galatasaray 2 yıl önce Al-Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis'in son taksitini ödemeyen Suudi Arabistan ekibini FIFA'ya şikayet etti.
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Milli Takım'da da kesik yedi.
Rus basını, Milli Takımımız karşısında aldığı 1 puanın mutluluk verici olduğunu yazdı ve "Rusya ikinci yarıda adeta çöktü. Bizi yenilgiden kaleci Shunin kurtardı" denildi.
Romanya'nın Norveç'e 4-0 yenilmesi Galatasaray ve dünya futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi'yi çıldırttı.
Şenol Güneş'in kaptanlık pazubandını verdiği Ozan Tufan, Milli Takım'daki performansıyla büyülüyor. Ozan, Almanya'nın ardından Rusya maçının da yıldızı oldu ve tüm dikkatleri üzerine çekti.