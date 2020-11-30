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aksam.com.tr
  • 30 Kasım 2020 Pazartesi 10:26
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Ozan Tufan'ın görüntüsü derbiye damga vurdu

Ozan Tufan'ın görüntüsü derbiye damga vurdu

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Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Siyah-Beyazlıların 15 yıl sonra rakibin deplasmanda devirdiği maçta Sarı-Lacivertlilerde performansıyla alkış alan tek isim Ozan Tufan'dı. Başarılı futbolcunun derbideki bir görüntüsü ise sosyal medyayı salladı. Detaylar haberimizde…

Fenerbahçe evinde Beşiktaş'a 4-3 mağlup oldu. Sarı Lacivertli taraftarlar takımın performansı sonrası büyük hayal kırıklığı yaşarken maçta en dikkat çeken isimlerden biri yine Ozan Tufan oldu.

Milli aradan sonra Gençlerbirliği maçında oyuna sonradan dahil olan ve maça 1 gol 1 asistle damga vuran Ozan Tufan, Beşiktaş derbisinde de performansıyla göz doldurdu.

Geçtiğimiz sezonun başından itibaren yükselen formunu devam ettiren ve hem Fenerbahçe hem A Milli Takım'ın vazgeçilmezi haline gelen Ozan Tufan, derbideki hırslı görüntüsüyle taraftarların beğenisini topladı.

SERGEN’LE VERDİĞİ GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından istediği form düzeyine bir türlü erişemeyen ve Aytemiz Alanyaspor'a kiralandıktan sonra futbolunu bir üst seviyeye yükselten Ozan Tufan'ın eski hocası Sergen Yalçın'la samimi görüntüleri de dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe adına atılan 3 golün 2'sine imza atan Ozan Tufan attığı gollerin yanı sıra mücadelesiyle takdir topladı.

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