Ozan Tufan'ın görüntüsü derbiye damga vurdu

Fenerbahçe evinde Beşiktaş'a 4-3 mağlup oldu. Sarı Lacivertli taraftarlar takımın performansı sonrası büyük hayal kırıklığı yaşarken maçta en dikkat çeken isimlerden biri yine Ozan Tufan oldu.
Milli aradan sonra Gençlerbirliği maçında oyuna sonradan dahil olan ve maça 1 gol 1 asistle damga vuran Ozan Tufan, Beşiktaş derbisinde de performansıyla göz doldurdu.
Geçtiğimiz sezonun başından itibaren yükselen formunu devam ettiren ve hem Fenerbahçe hem A Milli Takım'ın vazgeçilmezi haline gelen Ozan Tufan, derbideki hırslı görüntüsüyle taraftarların beğenisini topladı.
SERGEN’LE VERDİĞİ GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ
Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından istediği form düzeyine bir türlü erişemeyen ve Aytemiz Alanyaspor'a kiralandıktan sonra futbolunu bir üst seviyeye yükselten Ozan Tufan'ın eski hocası Sergen Yalçın'la samimi görüntüleri de dikkatlerden kaçmadı.
Fenerbahçe adına atılan 3 golün 2'sine imza atan Ozan Tufan attığı gollerin yanı sıra mücadelesiyle takdir topladı.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, 12. hafta karşılaşmasında deplasmanda Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Luiz Gustavo, cezalı duruma düştü.
Derbiye ilk 11'de başlayan Josef de Souza, 90 dakika görev yaptığı mücadelede eski takımı Fenerbahçe karşısında sergilediği etkili futbolla dikkat çekti. Başarılı futbolunu 1 asistle taçlandıran Sambacı, zaferin mimarları arasında yer aldı.
İngiltere Premier Lig'in 10'uncu hafta mücadelesinde Arsenal, Wolverhampton'a 2-1 yenildi.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasında Napoli, Roma'yı 4-0 yendi.
'Buraların kabadayısı benim'