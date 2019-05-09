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  3. Ozan Tufan'ın geleceğini hazırlık kampındaki performansı belirleyecek

Ozan Tufan'ın geleceğini hazırlık kampındaki performansı belirleyecek

Ozan Tufan'ın geleceğini hazırlık kampındaki performansı belirleyecek

Devre arasında Alanyaspor’a kiralanan Ozan Tufan’ın geri dönüş süreci iki aşamada gerçekleşecek.

Teknik Direktör Ersun Yanal, performansını yakından takip ettiği Ozan ile önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacak ve gelecek sezon için beklentilerini iletip yapması gerekenleri söyleyecek. İkinci aşama ise kampta olacak. Ozan’ın hazırlık kampındaki performansı, seneye kalıp kalmayacağını belirleyecek.

Seneye daha farklı olacak

BEŞİKTAŞ’TAN devre arasında alınan ancak son haftalarda formasını Jailson’a kaptıran Tolgay Arslan, “Bu sezon istediğim gibi geçmedi. İyi bir hazırlık dönemi ile gelecek sezon takımda banko yer alacağıma inanıyorum. Forma savaşı için iddialıyım” şeklinde konuştu.

(Star)

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