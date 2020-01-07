Ozan Tufan'dan transfer açıklaması: 'İstediğim kulüple imzalayabilirim'

Fenerbahçe kaptanı Ozan Tufan, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Değerlendirmelerde bulunan Ozan Tufan, amaçlarının 29. şampiyonluğa ulaşmak olduğunu söyledi.

Yeniden kadroya dönmesini ve performansını değerlendiren Ozan Tufan, "Önemli olan benim kendime inancımdı. Bana inananları mahcup etmedim. Daha iyi olacağımın garantisini veriyorum. Performansımı yükselterek Fenerbahçe'ye daha çok katkıda bulunacağım." dedi.

Kiralık gittiği Alanyaspor'da Sergen Yalçın'ın kendisine etkisini anlatan Fenerbahçe Kaptanı, "Sergen Hoca'nın zamanında yaptığı hatalar olabilir. Yanlış ve doğrular ona ait bir şey. Onun düştüğü durumlara benim düşmemi istemedi. Beni alarak büyük sorumluluk aldı. Bu sorumluluğu alınca beni iyi yerlere getirmek için herkesin memnun kalabileceği şekilde gayret gösterdi. Ona burada herkesin önünde teşekkür ediyorum. Alanyaspor başkanı da "Biz Ozan'ı Fenerbahçe'ye tekrar kazandırmak için alıyoruz" demişti. Bunu başardık. Sergen Hoca'yla da telefonda konuşuyoruz. Daha iyi olacağıma inanıyorum" açıklamalarını yaptı.

"DEVRE ARASI İSTEDİĞİM KULÜPLE İMZALAYABİLİRDİM"

Sözleşmesiyle ilgili detayları da veren Ozan Tufan, "Gerçekçi olmak gerekirse devre arasında değil sezon sonunda sözleşmem bitiyordu. Devre arasında istediğim kulüple imzalayabiliyordum. Aklımda böyle bir şey yoktu. Öncelikle Fenerbahçe'ye borcum vardı. Bana verilen kaptanlık vardı. Burada verilen kaptanlığı en iyi şekilde yapıp, 29. şampiyonluğa kavuşmak önceliğim. Başkana da söz vermiştim. Asıl görevim bunları yerine getirmek. Sözleşmeyi imzaladık. Sonrasını ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Önceliğim Fenerbahçe." ifadelerini kullandı.

Alt yapıdan oyuncu çıkmaması konusunda da görüş bildiren Ozan Tufan şöyle konuştu, "Yıllardır alt yapıdan futbolcu çıkmıyor. Diğer kulüplerde de aynı şekilde. Emre Ağabey ve Ersun Hocam'ın da isteği bu doğrultusunda. Bunun için çaba gösteriyorlar. Genç hocalara birden yüklenildiğinde, birden parlayıp çıktığında bir değişkenlik oluyor. O değişkenliği atlatması zor oluyor. Daha sabırlı hareket ediyorlar. Genç arkadaşlarımız da mücadele ediyorlar. Onlar da mücadelesini gösterdiğinde hak ettikleri yerde olacaklardır."

"MİLLİ TAKIM BİR ÇOK ŞEYİ İSPATLADI"

Euro 2020 ile ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine ise 24 yaşındaki oyuncu, "Şenol Hoca da söyledi. Kolay bir grup değil. Genç bir ekibimiz var. Bu ekip elemelerde bir şeyler yapabileceğini kanıtladı. Arkadaşlığın çok iyi olduğu, yeteneklerin üst seviyede olduğu bir ekip var. Şansımız eskiye göre daha yüksek. Bunu maç oynayarak görüp, yaşıyoruz. Maçta ne olur bilemeyiz. Avrupa Şampiyonası'nda şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Baskı falan yok. Sonuçta bizler profesyoneliz. Tabii ki heyecanlanıyoruz; ama biz bunları aştık. Bu grup bir çok şeyi ispatladı, daha da bir çok şeyi ispatlar" yanıtını verdi.

Emre Belözoğlu'nun takımdaki etkisini de vurgulayan Ozan Tufan, "Emre Ağabey benim 5-6 yıldır tanıdığım bir ağabeyim. Karakterini söylememe gerek yok. Bana ve takım arkadaşlarıma yardım ediyor. Takıma daha çok şey katacaktır. İleride Avrupa Şampiyonası var. Orada da bize çok şey katacaktır. O da rahatsızdı. 2 gün sonra bizimle birlikte olacak. Emre ağabeyi seviyoruz. İnşallah yolun sonunda onun da elinde kupa olur, hep birlikte seviniriz." temennisinde bulundu.

"ÖNEMLİ OLAN OYNAMAK"

İlk yarıda farklı mevkilerde oynamasının hatırlatılması üzerine ise Fenerbahçe Kaptanı Ozan Tufan, "Bir çok mevki de oynadım. Orta sahada kendimi daha rahat hissediyorum. Fenerbahçe'de bir mevkide eksik olduğunda görev verilirse severek oynarım. Bunu bir tek ben yapmıyorum. Bir çok arkadaşım yapıyor. Eksik yönlerimiz var ama Fenerbahçe'nin kazanması önemli. Ben orta sahada oynayıp yenildiğimizde bir anlamı yok. Sağ bek oynayıp kazanmanın bir anlamı var. Takım olarak önemli maçlarımızı yendiğimizde bizim için sorun yok. Bunun için en iyi şekilde performansımızı göstermemiz gerekiyor. Daha önce Bursa'da da Milli Takım'da da sağ bek oynadım. Önemli olan Fenerbahçe'de oynamak. Her kim olursa olsun önemli olan oynamak. 2-3 defa kadro dışı kaldım. O dönemlerde yaşadığım sorunlardan dolayı çok düşündüm. Kadro dışı kaldıktan sonra sağ bek de sol bek de olsa özlüyorsun. Önemli olan oynamak. Tabii ki herkesin planlaması var. Mevkii ye takılmamak lazım. Önceliğim oynamak." diye konuştu.

GUSTAVO - EMRE BELÖZOĞLU KIYASLAMASI

Gustavo ile oynadığında Emre Belözoğlu ile sahada yer aldığından daha etkili gözüktüğü konusundaki görüşü sorulması üzerine de Ozan Tufan, "Emre Ağabey ile Gustavo farklı özellikleri olan tecrübeli oyuncular. Onlarla keyif alarak severek oynuyorum. Tercih hocadan yana. Emre Ağabey'le beni veya Gustavo ile beni oynatabilir. Önemli olan sahaya çıkan oyuncunun yüzde yüzünü vermesi. Benim attığım golde aynı şekilde yüzde yüz pres yapıyoruz, sonra gol geliyor. Diğer gollerde de öyle. Emre Ağabey de aynı mücadeleyi yapıyor. Önemli olan herkesin orada hazır olması. Yüzde yüz olması önemli." ifadelerini kullandı.

"29. ŞAMPİYONLUĞA KENETLENMİŞ DURUMDAYIZ"

Şampiyonluk için iddialı konuşan Ozan Tufan, "2. yarı için, 29. şampiyonluğa kenetlenmiş durumdayız. İlk yarıda kolay verdiğimiz maçlar oldu. Kendi öz eleştirimizi yaptık. 2. yarıya daha farklı başlayıp zaten taraftar arkada olduğu sürece bu yolun sonunda şampiyonluğu göreceğimize inanıyoruz" sözleriyle iddiasını ortaya koydu.