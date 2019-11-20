Ozan Tufan'dan anlamlı destek

AKŞAM

BİRÇOK sosyal sorumluluk projesine destek verdiği bilinen F.Bahçe ve Milli Takım’ın başarılı oyuncusu Ozan Tufan, ‘Köy Çocukları Okusun’ ismi verilen projeye de destek verdi. Başarılı orta saha oyuncusu, daha önce köylerde kütüphane, okul ihtiyaçları, kıyafet yardımları gibi birçok faaliyete ön ayak olmuş ‘Köy Çocukları Okusun’ projesinin Van’daki okullarda sürdürdüğü çalışmalara ayakkabı yardımıyla katıldı.

VİDEOYLA TEŞEKKÜR

Maddi yardım kabul etmeyen ve sadece ihtiyaç sahiplerinin eksiklerini gidermeye yönelik faaliyet gösteren projede yer alan Ozan’ın bu jestine çocuklar, bir teşekkür videosu çekerek karşılık verdi. Çocukların sevinçleri gözlerinden okunuyordu.