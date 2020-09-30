Ozan Tufan'dan Ali Koç'a şampiyonluk sözü

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Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'tan formayı kapan ve Galatasaray derbisindeki oyunuyla beğeni toplayan Ozan Tufan, başkan Ali Koç'a şampiyonluk sözü verdi. Başarılı futbolcu, “Başkanım bu sezon takımda çok farklı bir hava var. Camianın şampiyonluk özlemine son vermek için futbolcu grubu olarak her şeyimizi ortaya koyacağız” dedi.

Ligin ilk haftasında takım otobüsündeki tavırlı hareketlerinden mutsuz olduğu anlaşılan Ozan Tufan, Galatasaray derbisinde kendine ilk 11'de yer bulmuştu. Erol Bulut'tan formayı kapan genç oyuncuya, Başkan Ali Koç'tan büyük destek geldi.

Başarılı oyuncunun önceki akşam yapılan nişan törenine katılan Koç, Milli oyuncuya mutluluk diledi ve derbide ortaya koyduğu futbol nedeniyle de kutladı.

"ŞAMPİYONLUK ÖZLEMİNE SON VERMEK İÇİN HER ŞEYİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ"

Başkan Koç'a jestinden dolayı teşekkür eden Ozan Tufan, "Başkanım bu sezon takımda çok farklı bir hava var. Camianın şampiyonluk özlemine son vermek için futbolcu grubu olarak her şeyimizi ortaya koyacağız" dedi.