Ozan Tufan'da son dakika! Anlaşmaya varamadılar

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Bu sezon hem Fenerbahçe’de hem de milli takımda oynadığı futbolla göze çarpan Ozan Tufan’la Damien Comolli’in masaya oturduğu, fakat tarafların henüz anlaşmaya varamadığı ortaya çıktı.

11 MAÇTA 1 GOLÜ VAR

Sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Ozan Tufan için Fenerbahçe yönetiminin yıllık 1,5 milyon Euro maaş teklif ettiği belirtilirken, yıldız futbolcunun 3 yıllık kontratla birlikte yıllık 2 milyon Euro istediği anlaşıldı. Türkiye Milli Takımı’nın yakaladığı başarıda pay sahibi olan 24 yaşındaki Ozan’ı bazı Avrupa ekiplerinin de göz hapsine aldığı anlaşılırken, oyuncunun yurtdışından gelecek olan teklifleri de görmek istediği bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde Nabil Dirar’la sözleşme yenileyen Fenerbahçe, Ozan Tufan’dan sonra Hasan Ali Kaldırım’la masaya oturmayı planlıyor.