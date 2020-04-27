Ozan Tufan'a İngiltere Premier Lig'den 2 talip daha

Fenerbahçe'nin 4 ay önce sözleşmesini uzattığı Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig ekiplerinin hayallerini süslemeye devam ediyor. 25 yaşındaki orta sahaya Crystal Palace'ın ardından Everton ve Southampton da talip oldu. Ekonomik açıdan sıkıntılı günler yaşayan Sarı-Lacivertlilerin gelecek cazip bir teklife hayır diyemeyeceği belirtiliyor.

Bu sezon Fenerbahçe forması altında müthiş bir çıkış yakalayan Ozan Tufan'a İngiliz kulüplerinin ilgisi sürüyor. Ada basınında dün çıkan bir habere göre milli futbolcu için transfer savaşı kapıya dayandı. İddiaya göre Crystal Palace tarafından uzun süredir takip edilen Ozan Tufan için iki Premier Lig kulübü daha devreye girdi.



CRYSTAL PALACE’DAN SONRA EVERTON VE SOUTHAMPTON DA DEVREDE

Everton ve Southampton'ın da yıldız futbolcuyu gündemine aldığı ifade edildi. Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini kısa süre önce uzatan Ozan Tufan için 3 kulübün de resmi teklif hazırlığında olduğu iddialar arasında. Ekonomik bir darboğaz içinde olan Fenerbahçe yönetiminin gelecek cazip bir teklife kayıtsız kalamayacağı belirtiliyor.

‘PREMIER LİG’DE OYNAMAYI ÇOK İSTİYORUM’ DEMİŞTİ

Ozan Tufan daha önce yaptığı bir açıklamada Premier Lig'de oynamayı çok istediğini söylemişti. Sezon sonunda İngiliz kulüpleri ve Fenerbahçe arasında yaşanacak pazarlıkların sonucu büyük bir merakla bekleniyor.

Bir dönem futboldan kopma noktasına gelen Ozan Tufan şimdi İngilizlerin transfer gündeminde.

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