Ozan Tufan'a İngiltere Premier Lig'den 2 talip daha

Bu sezon Fenerbahçe forması altında müthiş bir çıkış yakalayan Ozan Tufan'a İngiliz kulüplerinin ilgisi sürüyor. Ada basınında dün çıkan bir habere göre milli futbolcu için transfer savaşı kapıya dayandı. İddiaya göre Crystal Palace tarafından uzun süredir takip edilen Ozan Tufan için iki Premier Lig kulübü daha devreye girdi.
CRYSTAL PALACE’DAN SONRA EVERTON VE SOUTHAMPTON DA DEVREDE
Everton ve Southampton'ın da yıldız futbolcuyu gündemine aldığı ifade edildi. Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini kısa süre önce uzatan Ozan Tufan için 3 kulübün de resmi teklif hazırlığında olduğu iddialar arasında. Ekonomik bir darboğaz içinde olan Fenerbahçe yönetiminin gelecek cazip bir teklife kayıtsız kalamayacağı belirtiliyor.
‘PREMIER LİG’DE OYNAMAYI ÇOK İSTİYORUM’ DEMİŞTİ
Ozan Tufan daha önce yaptığı bir açıklamada Premier Lig'de oynamayı çok istediğini söylemişti. Sezon sonunda İngiliz kulüpleri ve Fenerbahçe arasında yaşanacak pazarlıkların sonucu büyük bir merakla bekleniyor.
Bir dönem futboldan kopma noktasına gelen Ozan Tufan şimdi İngilizlerin transfer gündeminde.
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Devlerin kıskacında olan Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngitere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United'ın teknik direktörü Chris Wilder'ın, Sarı-Lacivertlilerin 22 yaşındaki file bekçisini istediği öne sürüldü. Haberin detayında transferin bitme olasılığının yüzde 90 olarak aktarılması dikkat çekti.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, Galatasaray ile sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Mustafa Kapı'ya teklif götürdü. 17 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un teklifine “Avrupa'ya gitme hayalim var. Bu gerçekleşmezse görüşebiliriz” cevabını verdi.
Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-Lacivertliler, TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'da forma giyen 18 yaşındaki Barış Sungur'u kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genç forvet için Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş ile bizzat görüştü ve teklifini iletti.
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Callejon'un Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdiği doğrulandı.
Orlando Louisville Üniversitesi Amerikan Futbol Takımı'nda forma giyen 18 yaşındaki Dexter Rentz, cumartesi akşamı yaşadığı bir saldırı sonrasında vurularak öldürüldü.
Fenerbahçe'nin 4 ay önce sözleşmesini uzattığı Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig ekiplerinin hayallerini süslemeye devam ediyor. 25 yaşındaki orta sahaya Crystal Palace'ın ardından Everton ve Southampton da talip oldu. Ekonomik açıdan sıkıntılı günler yaşayan Sarı-Lacivertlilerin gelecek cazip bir teklife hayır diyemeyeceği belirtiliyor.
2020-2021 sezonu için işi sıkı tutan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Kayserispor'dan ayrılıp Süper Lig'in büyük takımlarında oynamak isteyen Bernard Mensah'ı gündemine aldı. 25 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor da ilgileniyor. Ganalı 10 numara için limitleri zorlamayı planlayan Fenerbahçe, kısa süre içinde transferi sonlandırmak için bastırıyor.