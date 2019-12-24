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  3. Ozan Tufan performansıyla parmak ısırtıyor

Ozan Tufan performansıyla parmak ısırtıyor

Ozan Tufan performansıyla parmak ısırtıyor

YARIM sezonluk aradan sonra yeniden Fenerbahçe formasını giymeye başlayan Ozan Tufan ortaya koyduğu performansla alkışları topluyor.

YARIM sezonluk aradan sonra yeniden Fenerbahçe formasını giymeye başlayan Ozan Tufan ortaya koyduğu performansla alkışları topluyor.

Bursaspor’dan transfer edildikten sonra bir bocalama dönemi geçiren Sarı-Lacivertli oyuncu çıkışını sürdürürken, son 3 haftaya damga vuran isimlerden birisi oldu. Ozan 5-2 kazanılan Gençlerbirliği maçı ile 3-1 kaybedilen Sivasspor maçlarında birer asist yaparken, son Beşiktaş karşılaşmasında ise müthiş bir gole imza attı. Ozan bu sezon şu ana kadar 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu

(Star)


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