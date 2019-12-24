Ozan Tufan performansıyla parmak ısırtıyor

YARIM sezonluk aradan sonra yeniden Fenerbahçe formasını giymeye başlayan Ozan Tufan ortaya koyduğu performansla alkışları topluyor.

Bursaspor’dan transfer edildikten sonra bir bocalama dönemi geçiren Sarı-Lacivertli oyuncu çıkışını sürdürürken, son 3 haftaya damga vuran isimlerden birisi oldu. Ozan 5-2 kazanılan Gençlerbirliği maçı ile 3-1 kaybedilen Sivasspor maçlarında birer asist yaparken, son Beşiktaş karşılaşmasında ise müthiş bir gole imza attı. Ozan bu sezon şu ana kadar 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu

(Star)