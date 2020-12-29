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aksam.com.tr
  • 29 Aralık 2020 Salı 10:24
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan için yarın kritik gün

Fenerbahçe'de Ozan Tufan için yarın kritik gün

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Sabah

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve 10 gündür takımdan uzak olan Ozan Tufan'ın çarşamba günü yapılacak testi negatif çıkarsa perşembe gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacak. Oyuncu fiziksel olarak hazır görünürse Kasımpaşa maçı kadrosuna dahil edilecek.

Fenerbahçe'de tedavileri tamamlanan futbolcular takıma döndü. Mbwana Samatta, Enner Valencia, Mauricio Lemos ve Tolga Ciğerci, dün sabah yapılan antrenmanın tamamında yer aldı. Sarı-lacivertlilerin bir diğer sakat futbolcusu Diego Perotti ise idmanın ilk bölümünde takımla çalışıp ardından bireysel tedavi ve çalışmasını sürdürdü.

SON TESTLER NEGATİF

Arjantinli oyuncunun takıma dönüşünün kademeli olarak gerçekleşeceği ve Kasımpaşa maçının kadrosuna yer alacağı belirtildi. Sakat oyuncuların iyileşmesi üst üste gelen Kovid-19 vakaları ile sıkıntıya düşen Teknik direktör Erol Bulut'u bir nebze olsun rahattı. Öte yandan dün bir kez daha Samandıra'daki tüm personel ve futbolcular teste tabi tutuldu. Testlerde pozitif vakaya rastlanmadı.

OZAN TUFAN İÇİN KRİTİK GÜN

Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesinde testi pozitif çıkan Ozan Tufan çarşamba günü teste girecek. Bu testte sonuç negatif çıkarsa perşembe gününden itibaren takımla çalışmalara başlayabilecek. 10 gündür takımdan uzak olan Ozan, fiziksel olarak hazır görülürse Kasımpaşa maç kadrosuna dahil edilecek.

ÜÇ İSİM KESİN YOK

Sarı-lacivertlilerde testleri pozitif çıkan diğer üç futbolcu ise kesin olarak Kasımpaşa'ya karşı görev yapamayacak. Söz konusu isimler, en erken 7 Ocak Perşembe günü oynanacak Alanyaspor mücadelesinde forma giyebilecek.

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