Ozan Tufan İngiltere yolcusu

Everton, yeni sezon öncesinde kadrosuna orta saha takviyesi yapma kararı aldı.
Premier Lig ekibinin transfer listesinin ilk sırasında Napoli'de forma giyen Allan'ın olduğu belirtildi.
İngiliz basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ozan Tufan da Everton'ın transfer listesinde yer alıyor.
Cenk Tosun'un da forma giydiği Premier Lig ekibinin, yaz aylarında sarı-lacivertli kulübün kapısını çalacağı ifade edildi. (Hürriyet)
Galatasaray'da 2011'den beri sarı-kırmızılı formayı terleten kaptan Selçuk İnan'ın sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor. 2011 yılından beri Aslan'da bir çok kupa kazanan emektar oyuncunun son olarak yaptığı 'feda hamlesi' de hem yönetimi hem teknik heyeti mutlu etti. Teknik direktör Fatih Terim gelecek sezon Selçuk'u ekibine dahil etmek istiyor. Terim'in saha içi liderliği için düşündüğü isim ise Arda Turan...
Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Gana basını, CSKA Sofya'da forma giyen sağ kanat Edwin Gyasi'nin Beşiktaş ile 2 yıllık ön sözleşme imzaladığını yazdı.
Arjantin kulübü Boca Juniors'tan ayrıldıktan sonra 4 sene futbola ara veren ve Banfield ile bu senenin başında sahalara geri dönen Arjantin asıllı İtalyan forvet Pablo Daniel Osvaldo, Galatasaray ile ilgili, Galatasaraylıları kızdıracak transfer itirafında bulundu.
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin ismi kısa süre önce Al-Hilal ile geçmeye başlamıştı. Arap basınında çıkan haberler bu iddiaları doğrularken, Al Hilal futbolcusu Salem Al-Dawsari'den herkesi şaşırtan bir itiraz geldi.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Aytemiz Alanyasporlu Fabrice N'Sakala hakkında transfer açıklaması geldi.
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, TRT Spor'un Instagram hesabının konuğu oldu.
Sezonun şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sıklaştırdı. Bordo-Mavililer, Galatasaray'ın da listesinde olan Serdar Gürler için Huesca ile görüştü. Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ‘mutlaka alalım' dediği 28 yaşındaki sağ kanat için İspanyol ekibiyle video konferans yöntemi ile pazarlık masasına oturdu. Serdar Gürler de bir kez daha Trabzonspor forması giymeye sıcak bakıyor.