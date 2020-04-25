Ozan Tufan İngiltere yolcusu

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'da flaş gelişme! Kaptan Arda Turan... Galatasaray'da flaş gelişme! Kaptan Arda Turan... Galatasaray'da 2011'den beri sarı-kırmızılı formayı terleten kaptan Selçuk İnan'ın sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor. 2011 yılından beri Aslan'da bir çok kupa kazanan emektar oyuncunun son olarak yaptığı 'feda hamlesi' de hem yönetimi hem teknik heyeti mutlu etti. Teknik direktör Fatih Terim gelecek sezon Selçuk'u ekibine dahil etmek istiyor. Terim'in saha içi liderliği için düşündüğü isim ise Arda Turan...

2 yıllık ön sözleşmeyi imzaladı! Yeni sezonun ilk bombası 2 yıllık ön sözleşmeyi imzaladı! Yeni sezonun ilk bombası Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Gana basını, CSKA Sofya'da forma giyen sağ kanat Edwin Gyasi'nin Beşiktaş ile 2 yıllık ön sözleşme imzaladığını yazdı.

Dünyaca ünlü futbolcu çok sinirli: ‘50 milyon dolar da versen Galatasaray'a gelmem!‘ Dünyaca ünlü futbolcu çok sinirli: ‘50 milyon dolar da versen Galatasaray'a gelmem!‘ Arjantin kulübü Boca Juniors'tan ayrıldıktan sonra 4 sene futbola ara veren ve Banfield ile bu senenin başında sahalara geri dönen Arjantin asıllı İtalyan forvet Pablo Daniel Osvaldo, Galatasaray ile ilgili, Galatasaraylıları kızdıracak transfer itirafında bulundu.

Görülmemiş tehdit: O gelirse kulüpten ayrılırım Görülmemiş tehdit: O gelirse kulüpten ayrılırım Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin ismi kısa süre önce Al-Hilal ile geçmeye başlamıştı. Arap basınında çıkan haberler bu iddiaları doğrularken, Al Hilal futbolcusu Salem Al-Dawsari'den herkesi şaşırtan bir itiraz geldi.

Dev kulüplerin peşindeki N'Sakala hakkında flaş açıklama Dev kulüplerin peşindeki N'Sakala hakkında flaş açıklama Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Aytemiz Alanyasporlu Fabrice N'Sakala hakkında transfer açıklaması geldi.

Yusuf Günay: ‘Beşiktaş maçının oynanmamasını istedik‘ Yusuf Günay: ‘Beşiktaş maçının oynanmamasını istedik‘ Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, TRT Spor'un Instagram hesabının konuğu oldu.