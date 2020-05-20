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aksam.com.tr
  • 20 Mayıs 2020 Çarşamba 17:19
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  • 20 Mayıs 2020 Çarşamba 17:27

Ozan Tufan hırs küpü

Ozan Tufan hırs küpü

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Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması devam ederken, Ozan Tufan hırsı ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürüyor. Bugün takım çalışmaları yeniden başlarken, yeni sezon için atılacak adımların detayları da netleşmeye başlıyor.

Takımdaki hırsı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Ozan Tufan, arkadaşlarının da ev güvendiği isim. Yeni sezonda kaptan Emre Belözoğlu'nun futbolculuk kariyerine nokta koyup sportif direktörlük koltuğuna oturması ile dümene Ozan Tufan geçecek. Belözoğlu'nun daha fazla sorumluluk almasını istediği ve takım kaptanlığı için düşündüğü Ozan Tufan da idmanlarda gösterdiği hırsı ve başarısı ile tecrübeli ismi mahcup etmemek için gayret gösterecek.

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