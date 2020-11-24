Ozan Tufan: Crystal Palace'ın kapısından döndüm

AKŞAM

Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan, Premier Lig'e transferinin direkten döndüğünü söyledi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan, Goal’e konuştu. Yıldız oyuncu Avrupa’ya transferiyle ilgili şunları söyledi: “Birkaç yıl önce Crystal Palace benimle çok ciddi bir şekilde ilgilendi ve imza aşamasına geldik. Uçak biletlerimize kadar gönderildi, tam gideceğimiz günün öncesindeki bir maçta Crystal Palace’ta Sako sakatlandı.. Benim yerime Sörloth’u aldılar. Gittiğimde kalıcı olmak isterim.”