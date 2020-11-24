Ozan Tufan: Crystal Palace'ın kapısından döndüm

Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan, Goal’e konuştu. Yıldız oyuncu Avrupa’ya transferiyle ilgili şunları söyledi: “Birkaç yıl önce Crystal Palace benimle çok ciddi bir şekilde ilgilendi ve imza aşamasına geldik. Uçak biletlerimize kadar gönderildi, tam gideceğimiz günün öncesindeki bir maçta Crystal Palace’ta Sako sakatlandı.. Benim yerime Sörloth’u aldılar. Gittiğimde kalıcı olmak isterim.”
Gençlerbirliği maçını farklı geçen Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi tatlı bir telaş yaşanıyor. Teknik Direktör Erol Bulut'u zor bir karar bekliyor.
Kolombiyalı golcü dün akşam fazlasıyla arandı. Sakatlığı nedeniyle Sivas'tan sonra Kayseri karşısında da forma giyemeyen Falcao'nun Rize deplasmanında takımdaki yerini alabilmesi için tüm imkanlar seferber edilecek.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisine savunmada Welinton ve Vida ile çıkmayı planlıyor.
Trabzonspor kariyerine Erzurum galibiyeti ile başlayan Abdullah Avcı'nın maç sonunda yaptığı konuşma ortaya çıktı.
Temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında İngiliz devi Manchester United'a konuk oluyor.
Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan, Premier Lig'e transferinin direkten döndüğünü söyledi.