  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 13 Ekim 2020 Salı 22:13
  • |
  • Son Güncelleme:

Ozan Korkut'un seçim vaadi: Fatih Terim'e daha fazla yetki

Ozan Korkut'un seçim vaadi: Fatih Terim'e daha fazla yetki

Paylaş

IHA

Galatasaray'ın son seçimdeki başkan adayı Ozan Korkut, önümüzdeki süreçte böyle bir isteğinin olduğunu ve sarı-kırmızılı ekibe başkan olması durumunda Teknik Direktör Fatih Terim'in daha yetkili olması gerektiğini, Sportif AŞ'de de yetkisi olması gerektiğini ifade etti.

Galatasaray’ın son seçimdeki başkan adaylarından Ozan Korkut, TRT Radyo 1’e konuk oldu.

Önceliğinin seçim değil mali genel kurulun gerçekleşmesi olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Korkut, başkan olması durumunda Fatih Terim’e daha fazla yetki vermek istediğini belirterek, "Fatih terim çok tecrübeli bir Galatasaraylı. Başkan olduğumda kendisine teknik direktörlüğün yanı sıra Galatasaray Sportif AŞ’de de yetki vermek istiyorum. Hocaya finansal durumu açıklamak lazım, bunda uzlaşmak lazım. Fatih Terim bizim için bir hocadan fazlasıdır. Paralı başkan değil güçlü başkan önemli. Galatasaray’ın içinden gelen, doğru tespitleri yapan ve en iyi ekibe sahip olan başkan güçlü başkandır" dedi.

"MUSTAFA CENGİZ’İ BAŞARILI BULMUYORUM"

Mevcut yönetimin göreve geldiğinden bu yana elde edilen 130 milyon euroluk gelire rağmen borcu artırdığını da sözlerine ekleyen Ozan Korkut, "Mustafa Cengiz yönetimini başarılı bulmuyorum, yönetimi bu yüzden ibra etmedim. Genel kurulda 3 farklı madde söyledim. Galatasaray’ın ilkeleri ve hakları iyi temsil edildi mi? Bu manada bir başarısızlık var. Seçimden önce söylenen projelerin kaçı yapıldı? 30’a yakın projeden sadece birkaçı yapıldı. Gelir oluşturulmazsa transfer olmaz. Bize çizilen gelecek planı nedir? Bu maddeler yeterli olmadığı için ibra etmedim. Kimseyi yıpratmak için değil, yanlışları düzeltmek için söyledim." şeklinde konuştu.

"ÖNCELİĞİM SEÇİM DEĞİL MALİ GENEL KURUL"

Mali genel kurul hakkında da konuşan Korkut, "Önceliğim seçim değil mali genel kurul. Yönetim istediği zaman seçim kararı alabilir. Bu benim kontrolümde değil. Ama öncelikle mali genel kurulun yapılması lazım. Durum tespiti yapmak gerekiyor. Durumu net olarak anlayalım. Neler yapabileceğimizi görmemiz lazım. Bu pandemi döneminde mali genel kurul stadyumda yapılabilir. Son mali genel kurul 700 kişiyle yapılmıştı. Hava koşullarına göre Sinan Erdem Spor Salonu’nda da yapılabilir. Önceliğim Galatasaray’ın iyiliği" açıklamasında bulundu." ifadelerini kullandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Güneş'ten sitem: Futbol eşittir para oldu
Güneş'ten sitem: Futbol eşittir para oldu

Güneş'ten sitem: Futbol eşittir para oldu

Milliler, Sırbistan maçına hazır
Milliler, Sırbistan maçına hazır

Milliler, Sırbistan maçına hazır

A Milli Takım'da Çağlar'dan kötü haber
A Milli Takım'da Çağlar'dan kötü haber

A Milli Takım'da Çağlar'dan kötü haber

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

'Türkiye'den bir çok oyuncu dikkatimi çekiyor'
'Türkiye'den bir çok oyuncu dikkatimi çekiyor'

'Türkiye'den bir çok oyuncu dikkatimi çekiyor'

Sırbistan A Milli Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Türkiye ile deplasmanda oynayacakları maçı kazanmak için tüm güçlerini sahaya koyacaklarını söyledi.

'En önemli odak noktamız Sırbistan maçı'
'En önemli odak noktamız Sırbistan maçı'

'En önemli odak noktamız Sırbistan maçı'

A Milli Futbol Takımı oyuncusu Cengiz Ünder, yarın İstanbul'da Sırbistan ile yapacakları UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçını kazanmalarının gerektiğini söyledi.

Fikret Orman Beşiktaş'tan ihraç ile karşı karşıya
Fikret Orman Beşiktaş'tan ihraç ile karşı karşıya

Fikret Orman Beşiktaş'tan ihraç ile karşı karşıya

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın tazminat konusundaki uzlaşma çağrısını reddetti, 36 milyon liranın ödenmesini istedi. Ahmet Nur Çebi yönetimi, Fikret Orman'ın üyelikten ihracını istiyor.

Göztepe, çekilişle loca verecek
Göztepe, çekilişle loca verecek

Göztepe, çekilişle loca verecek

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Türkiye Futbol Federasyonunun locaların kapasitesinin yüzde 50'si kadar seyirci alma kararının ardından localarda rezerve edilmemiş biletleri, çekilişle eski kombine bilet sahiplerine vereceğini duyurdu.

Hatayspor, 'Hatay'a Yeşil Gelecek' kampanyası başlattı
Hatayspor, 'Hatay'a Yeşil Gelecek' kampanyası başlattı

Hatayspor, 'Hatay'a Yeşil Gelecek' kampanyası başlattı

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kentteki yangında zarar gören ormanların yeniden yeşertilmesi için "Hatay'a Yeşil Gelecek" adı altında fidan bağış kampanyası başlattı.

Galatasaray'da 6 ismin bileti kesildi
Galatasaray'da 6 ismin bileti kesildi

Galatasaray'da 6 ismin bileti kesildi

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa karşısında beklemediği bir yenilgi alan Galatasaray'da gözler Aytemiz Alanyaspor maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılar, ilk 4 hafta sonunda topladığı 10 puanla zirvede bulunan rakibini mağlup ederek üst sıraları zorlamayı hedefliyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.